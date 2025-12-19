'Hot girl' bắn cung sẽ góp mặt tại VnExpress Marathon Hải Phòng

VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ giao lưu người hâm mộ tại gian hàng Herbalife Việt Nam, thuộc expo VnExpress Marathon Hải Phòng sáng và chiều 20/12.

Sáng 20/12, Ánh Nguyệt sẽ có mặt tại expo từ 10h. Trong 2 tiếng, cô sẽ chia sẻ hành trình đến với thể thao, quá trình thi đấu tại Olympic và các giải quốc tế. Bên cạnh đó là hoạt động giao lưu, chơi trò chơi và tặng quà lưu niệm. Người hâm mộ có thể tiếp tục gặp gỡ tuyển thủ bắn cung quốc gia vào buổi chiều, trong khung giờ từ 15-16h.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu nữ VĐV góp mặt trong chuỗi hoạt động bên lề của hệ thống VnExpress Marathon. Trước đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh, đô cử Lê Văn Công, VĐV taekwondo Châu Tuyết Vân... từng xuất hiện ở các giải tại Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang...

Đỗ Thị Ánh Nguyệt sinh năm 2001 tại Hưng Yên. Cô là cung thủ nữ duy nhất của Việt Nam giành vé tham dự hai kỳ Olympic liên tiếp gần đây là Tokyo 2020 và Paris 2024. Trước đó, cô từng giành HC đồng châu Á 2019, HC vàng SEA Games 30 và phá kỷ lục quốc gia.

Nguyệt đến với thể thao qua môn bóng rổ năm 2016 nhưng không hợp. Một năm sau, cô chuyển hướng sang bắn cung rồi dần yêu thích và bộc lộ năng khiếu. Ngoài tài năng thể thao, Ánh Nguyệt nổi tiếng bởi ngoại hình ưa nhìn, được đặt biệt danh "hot girl bắn cung".

Cung thủ Ánh Nguyệt nổi tiếng nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Ảnh: FBNV

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Khu expo của giải đặt tại vườn hoa Tố Hữu, đường Trần Hưng Đạo, mở cửa từ 13h ngày 19/12 và phát race-kit đến 17h ngày 20/12. Runner có thể kết hợp mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm dinh dưỡng, lái xe, gội đầu ngay tại khu vực này.

Giải có sự đồng hành của Herbalife - đối tác dinh dưỡng. Herbalife là thương hiệu dinh dưỡng thành lập năm 1980 tại Mỹ, có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Herbalife đã tài trợ dinh dưỡng cho nhiều vận động viên đỉnh cao từ năm 2009, đồng hành Liên đoàn bóng đá, các sự kiện thể thao trong nước, quốc tế.

Lan Anh