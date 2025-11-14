Anh giữ mạch toàn thắng tại vòng loại World Cup 2026

AnhThầy trò Thomas Tuchel hạ Serbia 2-0 ở lượt áp chót, tiếp tục dẫn đầu bảng K với 21 điểm tuyệt đối tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

"Tam sư" đã giành vé dự World Cup 2026 từ tháng trước. Nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn dùng đội hình mạnh nhất trong trận đấu tại Wembley ngày 13/11 - trận sân nhà cuối cùng của tuyển Anh ở vòng loại. Những ngôi sao như Jordan Pickford, Declan Rice, Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Harry Kane đều được xếp đá chính.

Với tâm lý thoải mái, Anh tạo thế trận một chiều. Chủ nhà kiểm soát bóng 63%, dứt điểm 21 lần với 6 cú trúng đích - so với 9 và 3 của Serbia.

Bukayo Saka mừng bàn mở tỷ số trong trận Anh thắng Serbia 2-0 ở lượt áp chót bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân Wembley, London, Anh ngày 13/11. Ảnh: FA

Trận đấu được định đoạt bởi những khoảnh khắc lóe sáng từ các ngôi sao của Arsenal. Phút 28, từ cú sút đập người đổi hướng của Nico O'Reilly, Bukayo Saka chớp thời cơ đặt lòng chân trái về góc xa, khiến thủ thành Predrag Rajkovic bay hết cỡ cũng không thể chạm bóng.

Phút 90, đến lượt Eberechi Eze tỏa sáng. Từ pha mớm bóng của Phil Foden, tiền vệ trị giá 90 triệu USD của Arsenal cứa lòng chân phải một chạm về góc xa, ấn định chiến thắng 2-0.

Đây là lần thứ năm trong lịch sử tuyển Anh chứng kiến hai cầu thủ Arsenal ghi bàn trong cùng một trận đấu, và là lần đầu tiên từ khi Saka và Emile Smith Rowe lập công trong trận gặp San Marino hồi tháng 11/2021.

Eberechi Eze cứa lòng về góc cao ấn định tỷ số cho tuyển Anh. Ảnh: Reuters

Sau trận, HLV Tuchel cho biết ông hài lòng khi Anh vượt qua vài kiểm tra khó khăn, đồng thời nhấn mạnh sự linh hoạt của toàn đội và vai trò quan trọng của các cầu thủ vào sân thay người. Theo nhà cầm quân người Đức, "Tam sư" vào trận với mục tiêu tạo ra năng lượng mới từ băng ghế dự bị và điều đó đã phát huy tác dụng.

Tuchel cũng chỉ ra vấn đề trong hiệp hai khi Anh không còn duy trì khả năng pressing đồng bộ, để Serbia nhiều lần thoát xuống nguy hiểm. "Đó là lý do chúng tôi phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để bảo vệ tỷ số", ông nói. "Nhưng tôi thích trận này. Nó căng, giàu cường độ và phản ánh đúng chất lượng của đối thủ. Thái độ của đội là đúng đắn".

Ở lượt cuối, Anh gặp Albania trên sân Kombetare ngày 16/11.

Hồng Duy