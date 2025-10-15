Anh giành vé dự World Cup 2026

LatviaTrận thắng 5-0 trên sân Latvia giúp Anh chắc chắn đứng nhất bảng K vòng loại và trở thành đại diện châu Âu đầu tiên đủ điều kiện dự World Cup 2026.

Chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rõ trên sân Daugava hôm 14/10. Anh, đội đứng thứ 4 FIFA, kiểm soát bóng 72%, dứt điểm 24 lần với 7 cú trúng đích - so với 6 và 1 của Lavia (đội đứng thứ 137).

Eberechi Eze (trái) và Harry Kane chia vui trong trận Anh thắng Latvia 5-0 trên sân Daugava, Riga, Latvia ngày 14/10/2025. Ảnh: AP

Trong hiệp một, "Tam sư" dẫn 3-0 nhờ công Anthony Gordon cùng cú đúp của Harry Kane. Lần thứ 13 Kane ghi ghi nhiều hơn một bàn trong một trận của tuyển Anh, phá kỷ lục của cố tiền đạo Nat Lofthouse (12). Sang hiệp hai, Anh ghi thêm hai bàn nhờ công Eberechi Eze cùng pha đá phản của Maksims Tonisevs.

Với chiến thắng 5-0, Anh tiếp tục giữ đỉnh bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 18 điểm. Thầy trò Thomas Tuchel chắc chắn đứng nhất bảng khi đang hơn đội đứng sau Albania 7 điểm, mà vòng loại chỉ còn hai lượt. Ở đợt tập trung tiếp theo, "Tam sư" lần lượt gặp Serbia ngày 13/11 và Albania 16/11.

Anh là đại diện châu Âu đầu tiên và là đội thứ 28 giành vé dự World Cup 2026, sau Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia (châu Phi), Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Arab Saudi, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại Dương), và ba đội đồng chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico.

Mikel Merino lập cú đúp trong trận Tây Ban Nha thắng Bulgaria 4-0 trên sân Jose Zorrilla, Valladolid, Tây Ban Nha ngày 14/10. Ảnh: Shutterstock

Tại bảng E, Tây Ban Nha cũng thắng tưng bừng. Trên sân Jose Zorrilla, Valladolid hôm qua, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 78%, dứt điểm 33 lần với 11 cú trúng đích - so với 3 và 0 của Bulgaria. Chủ nhà ghi bốn bàn nhờ công Mikel Oyarzabal, cú đúp của Mikel Merino và pha đá phản của Atanas Atanasov Chernev.

Chiến thắng 4-0 giúp Tây Ban Nha tiến sát tấm vé dự World Cup 2026. Họ đang đứng đầu bảng với 12 điểm. Xếp sau là Thổ Nhĩ Kỳ (9 điểm), Gruzia (3) và Bulgaria (0).

Ở đợt tập trung tiếp theo, thầy trò Luis de la Fuente lần lượt gặp Gruzia ngày 15/11 và Thổ Nhĩ Kỳ 18/11.

Tại bảng I, Italy hạ Israel 3-0 nhờ cú đúp của Mateo Retegui và một bàn của Gianluca Mancini để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2026. Italy đang đứng nhì bảng I với 15 điểm, kém Na Uy 3 điểm. Nếu không thể cải thiện vị trí, Italy sẽ phải đá play-off và nguy cơ lỡ kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Italy còn hai trận vòng loại gặp Moldova ngày 13/11, và Na Uy ngày 16/11.

Hồng Duy