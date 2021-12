90% ca nCoV nguy kịch ở Anh chưa tiêm tăng cường

Thủ tướng Anh Johnson cho biết khoảng 90% ca nhiễm nCoV nước này phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực là những người chưa tiêm liều tăng cường.

Khi thăm trung tâm tiêm chủng ở Milton Keynes, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 29/12 cảnh báo những người chưa tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ nhập viện cao gấp 8 lần nếu nhiễm nCoV.

Ông cũng kêu gọi mọi người nhanh chóng tiêm mũi tăng cường, thêm rằng phần lớn các bệnh nhân nhiễm nCoV nằm phòng chăm sóc tích cực ở Anh là những người chưa tiêm mũi này.

Theo Thủ tướng Anh, hơn 32,5 triệu người nước này đã tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường. Ông thúc giục hơn 2,4 triệu người đã tiêm đủ liều cơ bản từ 6 tháng trước nhanh chóng đi tiêm nhắc lại.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đến thăm trung tâm tiêm chủng ở Milton Keynes hôm nay. Ảnh: Reuters.

Trong khi Bắc Ireland, Scotland và Wales đã áp các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội và đóng cửa hộp đêm để ngăn Covid-19 trước thềm năm mới, Anh không làm vậy. Johnson lý giải tỷ lệ tiêm mũi tăng cường cao "sẽ giúp chúng ta đón năm mới theo cách thận trọng riêng".

"Chính phủ không siết chặt các biện pháp hạn chế vì chúng tôi có dữ liệu cho thấy Omicron có mức độ ảnh hưởng tương đối nhẹ", Thủ tướng Anh nói.

WHO hôm 20/12 cảnh báo có những bằng chứng chắc chắn cho thấy Omicron đang lan nhanh hơn đáng kể so với Delta. Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của WHO, khẳng định sẽ "không khôn ngoan" khi cho rằng Omicron là biến thể chỉ gây triệu chứng nhẹ, thêm rằng biến chủng này có thể né tránh một số phản ứng miễn dịch và chương trình tiêm vaccine tăng cường ở các quốc gia cần tập trung vào nhóm người có hệ miễn dịch yếu.

Chính phủ của Johnson đặt mục tiêu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho tất cả người trưởng thành ở Anh vào cuối năm nay. Theo số liệu của Our World in Data tính tới 27/12, gần 70% người Anh đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid hôm 13/12 kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm liều vaccine tăng cường trong bối cảnh chủng Omicron đang lây lan "chóng mặt", chiếm 40% ca nhiễm nCoV ở London. Anh hiện ghi nhận hơn 12,3 triệu ca nhiễm và hơn 148.000 ca tử vong do Covid-19.

Ngọc Ánh (Theo AFP)