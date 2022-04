Life and Death là tác phẩm NFT đầu tiên được bán với giá triệu USD của nghệ sĩ hoạt họa DeeKay Kwon.

Ảnh động NFT được bán với giá một triệu USD Tác phẩm Life and Death của Deekay Kwon.

CozomoMedici, tài khoản Twitter nổi tiếng trong giới đầu tư NFT cho biết đã mua lại bức ảnh động với giá một triệu USD hoặc 310 ETH. Con số này cao hơn 20% so với bức ảnh NFT đắt nhất mà DeeKay Kwon từng bán được. Theo Fortune, tháng 9 năm ngoái, rapper người Mỹ Snoop Dogg tuyên bố mình là chủ nhân tài khoản Cozomo Medici.

"Đôi khi, một tác phẩm được sinh ra để bạn thấy sức mạnh của nghệ thuật, để lay động trái tim và rung động tâm hồn của bạn. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy Life and Death là tác phẩm tiêu biểu của thời đại", CozomoMedici viết và cho rằng việc đưa ra mức giá một triệu USD là để tác giả không thể chối từ.

Ảnh động của DeeKay Kwon mô tả vòng lặp cuộc đời trong 30 giây, từ lúc con người được sinh ra đến khi chết đi. "Cảm xúc của tôi đang lẫn lộn, tất nhiên, không thể phủ nhận tôi hạnh phúc. Tôi biết ơn những người dành lời khen ngợi cho công việc của tôi ngay cả khi tôi còn đang hoài nghi chính mình", tác giả bức ảnh Life and Death (sự sống và cái chết) chia sẻ. Tuy nhiên, DeeKay cũng cho rằng hiện nay trong sự phát triển của NFT, mọi người đang quá quan tâm đến tiền bạc thay vì nghệ thuật. "Đó không phải những gì tôi muốn NFT trở thành. Nó luôn luôn cần phải nói về nghệ thuật trước tiên".

Deekay Kwon là nghệ sĩ hoạt họa người Hàn Quốc, có tiếng trong giới và từng làm việc tại Apple, Google. Anh sang Mỹ năm 12 tuổi, có thời gian theo học chuyên ngành hoạt hình 3D và hiệu ứng hình ảnh tại School of Visual Arts (Mỹ) nhưng bỏ giữa chừng vì lý do tài chính. Deekay thường rao bán các NFT của mình trên Superrare. Ngoài Life and Death, anh còn 8 tác phẩm khác với giá từ 16.000-680.000 USD.

Dù có nhiều tác phẩm được bán với giá hàng triệu USD nhưng NFT vẫn gây nhiều tranh cãi. Dòng tweet đầu tiên của Jack Dorsey, người sáng lập Twitter được bán dưới dạng NFT vào tháng 3/2021 với giá 2,9 triệu USD. Tuy nhiên, khi được đem đấu giá và dự định quyên góp 50% số tiền cho từ thiện, chủ sở hữu là Sina Estavi, doanh nhân người Iran chỉ nhận được 7 lượt trả giá với số tiền cao nhất là 0,09 ETH (280 USD).

Hoài Anh