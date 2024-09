'Ảnh đế Hàn' bị kết án một năm tù

Hàn QuốcYoo Ah In, từng thắng giải diễn viên xuất sắc Hàn Quốc, bị kết án một năm tù vì sử dụng chất cấm.

Theo MK, ngày 3/9, tại Tòa án hình sự quận Seoul, chánh án Ji Gwi Yeon tuyên diễn viên một năm tù, phạt hai triệu won và 80 giờ cai nghiện ma túy. Hiện Yoo Ah In bị giam giữ vì "có nguy cơ bỏ trốn". Diễn viên có thể kháng cáo trong bảy ngày.

Báo cáo của cơ quan hình sự kết luận Yoo Ah In mua propofol 181 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2023. Anh cũng hút cần sa tại một bể bơi ngoài trời ở Los Angeles, Mỹ, với người quen hồi tháng 1/2023. Diễn viên còn mua 1.150 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 45 lần, từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022.

Propofol là chất làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh, thường sử dụng trong gây mê phẫu thuật. Propofol bị coi là chất hướng thần, giống ma túy dạng nhẹ, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc.

Yoo Ah In tại phiên tòa ngày 3/9. Ảnh: MK

Yoo Ah In được xóa tội lôi kéo, dụ dỗ người khác hút cần sa cũng như yêu cầu người quen hủy bằng chứng trên điện thoại di động hồi tháng 1/2023, với lý do không đủ chứng cứ xác minh.

Mức án diễn viên nhận thấp hơn mức công tố viên đề nghị trước đó - bốn năm tù. Tòa án tuyên bố: "Xét đến nhiều tình tiết khác nhau, có vẻ anh ấy bị phụ thuộc vào thuốc hướng thần nghiêm trọng. Anh bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm trong thời gian dài".

Ngoài Yoo Ah In, cơ quan công tố còn đưa ra xét xử sáu bác sĩ kê đơn thuốc hướng thần (chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, gây ảo giác) quá liều cho anh. Sáu người này đều bị phạt tiền và án treo, đều kháng cáo.

Ngoài liên quan chất gây nghiện, cuối tháng 7, Yoo Ah In bị tố cáo cưỡng dâm người đàn ông 30 tuổi, trong lúc nạn nhân A đang ngủ. Sự việc chưa có kết luận. Luật sư của Yoo Ah In cho biết cáo buộc của A không đúng sự thật, phía tài tử kêu gọi khán giả không đồn đoán về đời tư của diễn viên.

Một số phim của Yoo Ah In, trong đó có High Five, hiện hoãn phát sóng vô thời hạn. Tác phẩm có Lee Byung Hun, Yoo Ah In đóng chính, Kang Hyeong Cheol đạo diễn, nói về hai huyền thoại cờ vây Hàn Quốc.

Ah In 38 tuổi, tên thật Eom Hong Sik, hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc 20 năm, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các phim Veteran, Burning, Tình yêu bị cấm đoán giúp Yoo Ah In vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, với The Throne (2015), Ah In thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh, khi 29 tuổi.

Thanh Thanh (theo MK)