'Ảnh đế Hàn' bị điều tra tội cưỡng dâm

Diễn viên Yoo Ah In bị tố cáo tấn công tình dục người đàn ông 30 tuổi, trong lúc nạn nhân đang ngủ.

Theo Chosun ngày 26/7, thanh niên A trình báo với sở cảnh sát Yonsan, Seoul sự việc xảy ra hôm 14/7 tại căn hộ trong một tòa cao ốc văn phòng. Hôm đó A ngủ li bì, thức dậy mới nhận ra bị cưỡng bức. Căn hộ này không phải của Yoo Ah In hay của A mà là của một người khác. Hôm xảy ra sự việc còn một người đàn ông nữa ở đây.

Ngoài ra, cơ quan chức năng hiện làm rõ liệu Yoo Ah In có sử dụng chất cấm hôm 14/7 không. Luật sư của Yoo Ah In cho biết cáo buộc của A không đúng sự thật, phía tài tử kêu gọi khán giả không đồn đoán về đời tư của diễn viên.

Diễn viên Yoo Ah In. Ảnh: iMBC

Hiện, Yoo Ah In vướng án chồng án. Hôm 24/7, cơ quan công tố đề nghị tòa án phạt diễn viên bốn năm tù giam và 2 triệu won (36,5 triệu đồng) vì các tội sử dụng chất cấm propofol thường xuyên, mua thuốc ngủ theo đơn trái phép dưới tên người khác. Cơ quan công tố cho biết: "Là một người nổi tiếng, Yoo Ah In đã dùng sự giàu có và danh tiếng của mình để lừa dối các bác sĩ và sử dụng số tiền trị giá 500 triệu won (hơn 9 tỷ đồng) để mua chất gây nghiện dưới danh nghĩa người khác".

Phía Yoo Ah In đã kháng cáo xin khoan hồng, tòa sẽ đưa phán quyết vào ngày 3/9. Ah In 38 tuổi, tên thật Eom Hong Sik, hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc 20 năm, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các phim Veteran, Burning, Tình yêu bị cấm đoán giúp Yoo Ah In vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, với The Throne (2015), Ah In thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh, khi 29 tuổi.

'Ảnh đế' Hàn bị ném tiền vào mặt khi ra tòa Yoo Ah In bị khán giả ném tiền vào mặt, khi ra tòa chịu thẩm vấn năm 2023. Video: O!Star

Như Anh (theo Chosun)