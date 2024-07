Ảnh đế Hàn bị đề nghị bốn năm tù

Yoo Ah In, từng thắng giải diễn viên xuất sắc của Hàn Quốc, bị phía công tố đề nghị kết án bốn năm tù vì sử dụng chất cấm.

Ngày 24/7, trang news1 đưa tin cơ quan công tố đã yêu cầu tòa án tuyên phạt diễn viên bốn năm tù và hai triệu won vì các tội danh như: Sử dụng propofol thường xuyên, mua thuốc ngủ theo đơn trái phép dưới tên người khác. Phía Yoo Ah In đã kháng cáo xin khoan hồng, tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 3/9.

Cơ quan công tố cho biết: "Là một người nổi tiếng, anh ta đã sử dụng sự giàu có và danh tiếng của mình để lừa dối các bác sĩ và sử dụng số tiền trị giá 500 triệu won để mua chất gây nghiện dưới danh nghĩa người khác".

Yoo Ah In tại phiên tòa chiều 24/7. Ảnh: News1

Luật sư của Yoo Ah In thừa nhận thân chủ sử dụng propofol nhưng biện hộ vì mục đích điều trị bệnh trầm cảm. Yoo Ah In bị cáo buộc dùng propofol 181 lần từ năm 2020 đến năm 2022 và mua thuốc ngủ trái phép 44 lần (khoảng 1.100 viên) dưới danh nghĩa người khác, từ năm 2021 đến năm 2022. Luật sư nói thêm: "Yoo Ah In vô cùng hối hận vì đã phụ thuộc vào thuốc".

Diễn viên nói tại tòa: "Tôi đang suy ngẫm về những lỗi lầm của mình và hối cải. Tôi xin lỗi".

Tháng 1 năm ngoái, diễn viên bị cáo buộc hút cần sa ở Mỹ cùng bốn người. Đến tháng 2, anh bị cấm xuất cảnh. Tháng 5, cảnh sát yêu cầu bắt giữ Yoo Ah In và đồng phạm họ Choi nhưng tòa bác bỏ đề nghị. Cơ quan chức năng khi ấy xác định anh dương tính với bốn loại, gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine.

Yoo Ah In 37 tuổi, tên thật Eom Hong Sik. Anh hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc 20 năm, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các phim Veteran, Burning, Tình yêu bị cấm đoán giúp Yoo Ah In vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, với The Throne (2015), Ah In thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh, khi 29 tuổi.

Thanh Thanh (theo News1, Yonhap)