Ảnh cưới chụp ở châu Âu của Đỗ Thị Hà

Ảnh cưới của Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương xuất hiện trong video nói về chặng đường yêu, phát ở tiệc cưới, tối 22/10 ở Quảng Trị.
Êkíp cho biết cô dâu, chú rể dành nhiều tâm huyết cho video bởi không chỉ nói về chuyện tình, lời ước hẹn mà còn là tình cảm dành cho quê hương, gia đình.
Một tháng trước khi diễn ra hôn lễ, vợ chồng Đỗ Thị Hà dành một tuần đi châu Âu để thực hiện bộ ảnh. Họ mang theo êkíp gần 10 người gồm chuyên gia trang điểm, làm tóc, chụp ảnh, quay phim, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như hồ Como (Italy), Interlaken, đèo Furka (Thụy Sĩ), Paris (Pháp).
Một tháng trước khi diễn ra hôn lễ, vợ chồng Đỗ Thị Hà dành một tuần đi châu Âu để thực hiện bộ ảnh. Họ mang theo êkíp gần 10 người gồm chuyên gia trang điểm, làm tóc, chụp ảnh, quay phim, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như hồ Como (Italy), Interlaken, đèo Furka (Thụy Sĩ), Paris (Pháp).
Cô và chồng dạo bước trước trước khuôn viên bảo tàng Louvre, Paris. Hoa hậu mang theo nhiều trang phục, trong đó ưu tiên phong cách nhẹ nhàng.
Cô và chồng dạo bước trước trước khuôn viên bảo tàng Louvre, Paris. Hoa hậu mang theo nhiều trang phục, trong đó ưu tiên phong cách nhẹ nhàng.
Họ tình tứ trên một con phố nổi tiếng của Paris với tháp Eiffel phía sau. Mỹ nhân diện kiểu váy ren năng động kết hợp khăn voan, tà dài tạo điểm nhấn.
Họ tình tứ trên một con phố nổi tiếng của Paris với tháp Eiffel phía sau. Mỹ nhân diện kiểu váy ren năng động kết hợp khăn voan, tà dài tạo điểm nhấn.
Họ dạo bước giữa khung cảnh thiên nhiên núi non, hồ nước lãng mạn ở Thụy Sĩ.
Họ dạo bước giữa khung cảnh thiên nhiên núi non, hồ nước lãng mạn ở Thụy Sĩ.
Êkíp cho biết những ngày rong ruổi thực hiện ảnh cưới, chú rể Viết Vương chăm sóc vợ chu đáo.
Êkíp cho biết những ngày rong ruổi thực hiện ảnh cưới, chú rể Viết Vương chăm sóc vợ chu đáo.
Thời gian lưu trú tại Interlaken, êkíp gặp mưa kéo dài nên không thực hiện hết các ý tưởng ấp ủ. Một thành viên trong đoàn cho biết khi đó hai nhân vật chính không lo lắng, Viết Vương còn động viên ngược lại mọi người.
Thời gian lưu trú tại Interlaken, êkíp gặp mưa kéo dài nên không thực hiện hết các ý tưởng ấp ủ. Một thành viên trong đoàn cho biết khi đó hai nhân vật chính không lo lắng, Viết Vương còn động viên ngược lại mọi người.
Sau lễ thành hôn tại quê nhà chú rể hôm 22/10 ở Quảng Trị, họ sẽ tổ chức thêm tiệc cưới tại Hà Nội vào đầu tháng 11.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 tại Miss World 2021. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Chồng của hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn của gia đình.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp