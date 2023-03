Anh cấm TikTok trên thiết bị chính phủ

Anh thông báo cấm ứng dụng TikTok trên thiết bị chính phủ, sau khi các nước phương Tây hành động tương tự vì lo ngại an ninh.

"Việc bảo mật thông tin nhạy cảm của chính phủ phải được đặt lên hàng đầu, vì vậy từ hôm nay chúng tôi sẽ cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Việc sử dụng các ứng dụng trích xuất dữ liệu khác sẽ được xem xét", người đứng đầu Văn phòng Nội các Anh Oliver Dowden hôm nay nói với quốc hội.

Lệnh cấm sẽ áp dụng đối với các thiết bị chính phủ do bộ trưởng và nhân viên các bộ sử dụng, không áp dụng cho thiết bị cá nhân hoặc công chúng.

Theo ông Dowden, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Thiết bị chính phủ hiện chỉ có thể truy cập ứng dụng trong danh sách được phê duyệt trước. Ông cũng nói thêm rằng sẽ có một số trường hợp miễn trừ, khi TikTok được phép cài trên thiết bị của chính phủ vì mục đích công việc.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên điện thoại thông minh trong ảnh chụp năm 2021. Ảnh: Reuters.

TikTok ngày càng bị giám sát chặt chẽ do lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng từ ứng dụng thuộc sở hữu của công ty ByteDance trụ sở tại Bắc Kinh, gây ảnh hưởng lợi ích an ninh của phương Tây. Chính phủ Anh đã yêu cầu Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia xem xét lỗ hổng tiềm tàng của dữ liệu chính phủ từ các ứng dụng mạng xã hội và rủi ro xung quanh cách truy cập, sử dụng thông tin nhạy cảm.

Trước Anh, các nước như Mỹ, Canada, Bỉ và Ủy ban Châu Âu đã cấm ứng dụng này trên thiết bị làm việc.

"Hạn chế sử dụng TikTok trên thiết bị của chính phủ là bước thận trọng và phù hợp theo lời khuyên từ chuyên gia an ninh mạng", Dowden nói.

TikTok cho biết họ thất vọng với quyết định này và đã bắt đầu thực hiện các bước để tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng châu Âu.

"Chúng tôi tin rằng lệnh cấm này dựa trên những quan niệm sai lầm cơ bản và được thúc đẩy bởi động cơ địa chính trị", phát ngôn viên TikTok cho hay. "Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác với chính phủ để giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào nhưng phải được đánh giá dựa trên sự thật và đối xử bình đẳng với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho rằng quyết định cấm TikTok dựa trên những tính toán chính trị hơn là thực tế. "Động thái này can thiệp vào hoạt động bình thường của các công ty có liên quan ở Anh và cuối cùng sẽ chỉ làm tổn hại đến lợi ích của chính nước Anh", tuyên bố của đại sứ quán cho hay.

ByteDance từ lâu đã khẳng định không lưu trữ dữ liệu ở Trung Quốc hoặc chia sẻ dữ liệu đó với chính phủ. Giới chức Mỹ đã nói rằng TikTok sẽ tránh được lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc nếu tách khỏi ByteDance.

Trung Quốc hôm nay kêu gọi Mỹ ngừng "đàn áp một cách vô lý" TikTok, ứng dụng có hơn một tỷ người dùng toàn cầu. "Đến nay, Mỹ không đưa ra được bằng chứng cho thấy TikTok đe dọa an ninh quốc gia của họ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)