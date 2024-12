Angelina Jolie và Brad Pitt được mời đóng chung phim

Nhà sản xuất Hollywood cho biết mời Angelina Jolie - Brad Pitt cùng đóng phim, trả thù lao bằng tấm séc trống để cả hai tự quyết định cát-xê.

Trong cuộc phỏng vấn với The Mirror đầu tháng 12, nhà sản xuất Danny Rossner nói đang nỗ lực tái hợp Angelina Jole và Brad Pitt trong phim điện ảnh The Hotel Martinez. Dự án lấy bối cảnh ở Pháp, dựa trên câu chuyện có thật về cuộc chiến pháp lý giành quyền kiểm soát Hôtel Martinez - khách sạn nổi tiếng trong giới nghệ sĩ tại Cannes - của nhà sáng lập Emmanuel Martinez (1882-1973). Nội dung cũng xoay quanh chuyện tình của ông và tình nhân Emma Digard.

Theo Mirror, đời tư chủ khách sạn Martinez hấp dẫn như phim Hollywood. Ngoài là doanh nhân, ông hoạt động trong phong trào Kháng chiến Pháp (French Resistance movement), giúp người Do Thái, dân tị nạn và điệp viên thoát khỏi sự đe dọa của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Danny Rossner từng cùng tác giả Phillip M.Kenny viết về cuộc đời của Martinez.

Nhà sản xuất Danny Rossner và quyển "The Hotel Martinez", xuất bản hồi tháng 9. Ảnh: The Mirror

Nếu Brad Pitt và Angelina Jolie nhận lời hợp tác, hai nghệ sĩ sẽ vào vai Emmanuel Maritnez và Emma Digard. Đây có thể là tác phẩm đầu tiên cả hai đóng chung kể từ phim By The Sea (2015). Nhà sản xuất nhận xét không ai diễn tốt hơn Jolie và Pitt, nói họ có khả năng thể hiện "năng lực thống lĩnh màn ảnh và đam mê". Rossner cho rằng dự án không chỉ có tiềm năng thắng Oscar mà còn giúp cặp sao hàn gắn.

"Tôi đã tử tế đề xuất họ gạt bất đồng sang một bên để nhận vai chính. Bằng cách này, cả hai sẽ cho thế giới thấy Jolie và Pitt có thể xây dựng lại mối quan hệ, bỏ quá khứ bất ổn phía sau, đồng thời chứng minh vẫn có thể hợp tác. Tất cả đều vì hòa bình, tình yêu và nghệ thuật", Danny Rossner nói.

Ông cho biết thêm: "Để làm được điều này, tôi đề nghị trả các diễn viên tấm séc trống. Họ có thể điền số tiền bản thân nghĩ xứng đáng nhận để tham gia. Với tôi, tiền bạc không thành vấn đề vì các nhà đầu tư bật đèn xanh cho ý tưởng trả thù lao theo kiểu này. Tất cả những gì họ cần làm là viết con số bản thân cảm thấy thoải mái và máy quay sẵn sàng ghi hình".

Angelina Jolie và Brad Pitt trong phim "By The Sea". Ảnh: Universal Pictures

Ngoài ra, Danny Rosser nói có thể chi 60 triệu USD cho Jolie và Brad Pitt nhưng không chia đều. "Tôi nghĩ hiện tại mức cát-xê của Brad Pitt ở mức từ 20 đến 25 triệu USD cho mỗi bộ phim và Angelina Jolie nhận khoảng 15 triệu USD. Chúng tôi sẵn sàng trả cao hơn 50% khoản thông thường của họ", ông nói với The Post. Theo Page Six, điều này có nghĩa Pitt sẽ nhận 37,5 triệu USD, Jolie 22 triệu USD.

Nhà sản xuất cũng cho biết màn tái hợp "sẽ rất tuyệt vời" nếu đúng dịp kỷ niệm 20 năm phát hành Mr and Mrs. Smith (2005) - phim đầu tiên hai diễn viên đóng chung, hy vọng dự án khởi quay vào cuối mùa xuân năm 2025. Theo Rossner, những nhà đầu tư lên kế hoạch cho chiến dịch truyền thông lớn nếu ký kết thành công với Angelina Jolie và Brad Pitt, dự kiến tổ chức họp báo tại LHP Cannes thời gian tới. Rossner thừa nhận việc tuyển hai diễn viên khó thành công nhưng tin điều kỳ diệu có thể xuất hiện.

Danny Rossner từng thực hiện hơn 150 bộ phim ở Hollywood, nổi tiếng nhất với 2001: A Space Travesty (2000) - có sự tham gia của diễn viên hài kỳ cựu Leslie Nielsen, và The Ultimate Weapon (1998) có đô vật Hulk Hogan. Dù sản xuất nhiều tác phẩm, Page Six nhận xét phim của ông chỉ là phim hạng B.

Hiện thông tin "ông bà Smith" có thể đóng chung thu hút nhiều chú ý, phía Jolie và Pitt chưa phản hồi. Tờ Page Six cho rằng rất khó để thuyết phục cặp sao hợp tác khi họ đang trong quá trình tố tụng suốt nhiều năm. Việc hai người gặp nhau vốn bất khả thi nên chuyện hợp tác càng khó. Hồi tháng 9, đại diện LHP Venice cho biết ban tổ chức phải sắp xếp hai bộ phim của Jolie và Pitt chiếu ngày khác nhau để hai nghệ sĩ không chạm mặt.

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, diễn viên Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982). Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Brad Pitt, 61 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua, đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA. Theo The Numbers, các phim nghệ sĩ đóng chính kiếm khoảng năm tỷ USD doanh thu.

Cả hai gặp nhau lần đầu trên phim trường Ông bà Smith, khi Pitt đang trong cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston. Sau đó, Jolie và Pitt công khai yêu nhau, kết hôn vào năm 2014, cùng chăm sóc sáu con, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, cô đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết, giành quyền nuôi con. Những năm qua, cặp sao liên tục vạch tội nhau trên tòa, gần đây nhất là vụ tranh chấp cổ phần điền trang ở Pháp và vấn đề hợp đồng bảo mật.

Trailer "Mr. & Mrs. Smith" (2015). Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers Trailer phim "Mr and Mrs. Smith". Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Phương Thảo (theo Mirror, Page Six)