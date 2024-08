Angelina Jolie từ chối trả lời câu hỏi về Brad Pitt

Minh tinh Angelina Jolie không trả lời các câu hỏi liên quan mâu thuẫn với chồng cũ nhưng vẫn nói về gia đình và các dự định tương lai.

Trong bài phỏng vấn với Hollywood Reporter ngày 30/8, Angelina Jolie nói "không" khi phóng viên đặt vấn đề hỏi về vụ ly hôn với Brad Pitt. Diễn viên chỉ trả lời những câu hỏi xoay quanh dự án Maria đang tranh giải tại LHP Venice. Hãng tin nhận xét Jolie có ranh giới rạch ròi cho một số chủ đề riêng tư.

Vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt thuở còn hạnh phúc. Ảnh: Reuters

Theo Jolie, nghệ sĩ Hollywood thời trước có thể không cần tiết lộ chuyện đời tư, chỉ để tác phẩm lên tiếng. Giờ đây, mối quan hệ với khán giả khác trước nên cô tập làm quen việc chia sẻ những điều có thể cho công chúng biết.

Dù từ chối nói về Brad Pitt, Angelina Jolie vẫn nhắc các con. Hai con trai lớn Maddox, 23 tuổi, và Pax Thiên, 21 tuổi, gia nhập đoàn phim Maria với vai trò trợ lý đạo diễn. Cả hai ngăn không cho người lạ vào nhà hát khi minh tinh quay cảnh hát opera, động viên tinh thần mẹ bằng những cái ôm hoặc một tách trà khi cô mệt mỏi. Jolie nói đạo diễn Pablo Larraín khen khả năng chụp ảnh tĩnh của Pax Thiên khi thấy cậu tác nghiệp. Người đẹp không muốn đề cập tai nạn của Pax Thiên, chỉ cho biết con trai đang hồi phục.

Pax Thiên làm trợ lý cho Angelina Jolie trên phim trường "Maria" ở Paris. Ảnh: Backgrid

Cũng trong bài phỏng vấn, Angelina Jolie cho biết không có nhiều người bạn thân thiết để dựa dẫm hay gọi lúc khẩn cấp. Minh tinh giải thích: "Tôi không có các mối quan hệ kiểu đó, có thể do không còn bố mẹ bên cạnh từ khi còn trẻ, vì công việc hoặc từng bị phản bội quá nhiều. Nhưng tôi vẫn có ít bạn với số lượng vừa đủ. Loung Ung - nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Campuchia - là một trong những người bạn thân nhất. Mẹ cũng từng rất gần gũi với tôi nhưng bà đã qua đời".

Diễn viên hiện sống cùng các con tại Los Angeles, nói dự định chuyển đến Campuchia sau khi các con đủ 18 tuổi. Từ lúc ly hôn, cô dành ít thời gian đóng phim vì muốn chăm sóc con cái nhiều hơn. Minh tinh tiếp tục hoạt động nhân đạo, thực hiện vài dự án điện ảnh với vai trò đạo diễn trong tương lai. Cô có ý tưởng làm phim về Don McCullin - phóng viên ảnh người Anh nổi tiếng với những bức hình thời chiến.

Angelina Jolie trên thảm đỏ LHP Venice 2024. Ảnh: Reuters

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Maria đánh dấu sự tái hợp đạo diễn Pablo Larraín và biên kịch Steven Knight. Nội dung về cuộc đời của ca sĩ opera vĩ đại nhất thế giới, tái hiện những ngày cuối đời của bà tại Paris thập niên 1970. Ca sĩ sống cô độc, chỉ có quản gia (Pierfrancesco Favino thủ vai) và người giúp việc (Alba Rohrwacher) chăm sóc. Bộ phim nhận tràng pháo tay tám phút tại LHP Venice 2024 ngày 29/8 (giờ địa phương).

Angelina Jolie nhận tràng pháo tay 8 phút ở Venice Minh tinh khóc khi nhận tràng pháo tay tại LHP Venice. Video: X Ramin Setoodeh

Cuộc hôn nhân của Jolie-Pitt tan vỡ từ năm 2016 sau khi Angelina Jolie tố Brad Pitt bạo hành cô trên máy bay. Cùng năm, cô đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc.

Hiện cặp sao vướng vào vụ tranh chấp cổ phần điền trang tại Pháp và chưa có dấu hiệu kết thúc. Trước căng thẳng của bố mẹ, hầu hết con (trừ con trai út Knox, 16 tuổi) quyết định bỏ họ bố.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)