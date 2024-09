Angelina Jolie nói về lý do lập thương hiệu thời trang

Angelina Jolie nói lập hãng Atelier Jolier để làm "ngôi nhà" cho các nhà thiết kế thế giới sáng tạo, chung tay giúp đỡ cộng đồng.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí CR Fashion Book ngày 20/9, Angelina Jolie cho biết từ lâu đã thích làm việc với các nhà mốt, thợ may mà cô đánh giá cao. Do đó, cô muốn có một tập thể gồm những cá nhân có thể gợi nhiều ý tưởng, cũng như đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang bền vững.

Minh tinh Angelina Jolie là gương mặt trang bìa của CR Fashion Book số Thu Đông 2024. Ảnh: CR Fashion Book

Theo Angelina Jolie, chỉ có một quy tắc duy nhất để hợp tác cùng cô: Các nhà thiết kế không chỉ sáng tạo vì bản thân mà phải đóng góp cho xã hội, trao đổi giá trị và kiến thức. Jolie lấy ví dụ về chiếc áo khoác cô mặc trên bìa tạp chí CR Fashion Book. Đây là sản phẩm của Atelier Jolie và Zolay Sherzad - người sáng lập hãng mốt Zarif từ Afghanistan - và do các nghệ nhân từ đất nước này dệt nên. Chiếc áo thuộc bộ sưu tập tinh giản (capsule collection) mang ý nghĩa bảo tồn kỹ thuật truyền thống và quảng bá di sản văn hóa. Màn kết hợp này còn hỗ trợ việc làm cho phụ nữ tại đây.

Angelina Jolie trong chiếc áo khoác do các nghệ nhân tại Afghanistan thực hiện. Ảnh: CR Fashion Book

Khi được hỏi điều gì khiến thời trang bền vững trở thành "tuyên ngôn nổi loạn" của làng mốt hiện nay, minh tinh trả lời: "Trong nhiều năm qua, tôi luôn thấy ngành thời trang chịu sự chi phối của các xu hướng và những người tạo thị hiếu. Nhưng với tôi, việc tự nhìn nhận và chọn phong cách hợp bản thân bằng sức sáng tạo và linh động mới là sự nổi loạn hữu ích trong thời nay".

Cũng trong bài phỏng vấn, người đẹp 49 tuổi cho rằng điều quan trọng trong cuộc đời là sự tự do, không chỉ cho cô và còn đối với mọi người.

Hậu trường chụp bìa tạp chí qua ống kính của Pax Thiên - con trai nuôi gốc Việt của minh tinh. Ảnh: Pax Thiên

Angelina Jolie sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Năm 2014, cô kết hôn Brad Pitt, có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Hai năm sau, cô đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Angelina Jolie ra mắt hãng thời trang Video buổi chụp hình quảng bá Atelier Jolie do Pax Thiên đạo diễn. Video: Vogue

Diễn viên ra mắt thương hiệu thời trang bền vững Atelier Jolie vào tháng 12/2023. Hãng có trụ sở tại Manhattan, New York, gồm cửa hàng bán đồ, khu triển lãm mang tính giáo dục, quán cà phê do đầu bếp tị nạn và người nhập cư quản lý. Ngoài mua sắm, khách hàng có thể sửa quần áo hoặc tạo ra nhiều bộ trang phục mới từ vải tồn kho. Theo Vogue, Pax Thiên và Zahara cùng hỗ trợ mẹ xây dựng hãng.

Phương Thảo (theo CR Fashion Book)