Angelina Jolie ra mắt thương hiệu Atelier Jolie gồm cửa hàng bán đồ, không gian sáng tạo và thiết kế trang phục cho khách hàng và các hãng.

Trong cuộc phỏng vấn với WSJ Magazine dịp ra mắt Atelier Jolie hôm 5/12, minh tinh cho biết hãng khác những thương hiệu thời trang nổi tiếng ngày nay: Tạo ra một ủy ban nhằm giúp các thương hiệu tiếp cận nguồn cung và quy trình sản xuất.

Cửa hàng bán trang phục của Atelier Jolie và các thương hiệu trong không gian thời trang bền vững (hướng phát triển giúp giảm thiểu tác động tới môi trường). Khách hàng còn có thể sửa những bộ đồ của họ hay tạo ra quần áo mới từ vải tồn kho. "Chúng ta có thể tránh gây thiệt hại với Trái Đất và công nhân may mặc. Liệu tôi có thể đến một nơi nào đó, thích thú thiết kế quần áo và mặc chúng mà không khiến ai đó tổn thương cũng như đối xử tốt với mọi người?", minh tinh nói về mục đích của Atelier Jolie.

Angelina Jolie mặc blazer của thương hiệu. Ảnh: WSJ Magazine

Bên cạnh một địa điểm bán lẻ truyền thống, không gian còn bao gồm quán cà phê Eat Offbeat do đầu bếp tị nạn và người nhập cư quản lý. Atelier Jolie cũng có một phòng trưng bày - nơi tổ chức các sự kiện giáo dục về kỹ thuật may như in silk-screen, thêu. Trong tương lai, Jolie mong muốn thuyết trình các chủ đề liên quan đến tính bền vững và nghệ thuật tại đây.

Thương hiệu có trụ sở ở khu NoHo, New York, rộng hơn 600.000 m2, trước đây là nhà của họa sĩ Jean-Michel Basquiat. Theo một tin quảng cáo, nơi này cho thuê 60.000 USD mỗi tháng với hợp đồng tối thiểu 10 năm. Dù vậy, đại diện Jolie nói đã đạt được một thỏa thuận rẻ và ngắn hạn hơn. Jolie dự tính sẽ lỗ trong thời gian dài song vẫn hài lòng: "Nếu cuối cùng, tôi có thể thực hiện những điều tôi nghĩ là cải tiến và đạt được sự cân bằng, đó sẽ là thành công lớn".

Angelina Jolie ra mắt hãng thời trang Video buổi chụp hình quảng bá Atelier Jolie do Pax Thiên đạo diễn. Video: Vogue

Cũng trong cuộc phỏng vấn, minh tinh nói thêm về cuộc sống cá nhân, không có nhiều bạn song luôn dựa vào các con: "Chúng là những người gắn bó nhất và là bạn thân của tôi. Điểm mạnh của cả nhà là mỗi người đều khác biệt. Chúng tôi vẫn đang chữa lành". Cô nói thêm không giao du với nhiều người, hiện không hẹn hò ai. Sáu phụ nữ Jolie thân hầu hết là người tị nạn, xuất thân từ chiến tranh.

Theo Vogue, Pax Thiên và Zahara tham gia và hỗ trợ mẹ xây dựng hãng rất nhiều. Pax Thiên nghiên cứu cách thiết kế để trang trí văn phòng, Jolie và Zahara tìm địa điểm.

Minh tinh tại lễ ra mắt "Maleficent: Mistress of Evil" năm 2019. Ảnh: Reuters

Angelina Jolie, 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Joile trải qua ba lần hôn nhân. Năm 2014, cô kết hôn Brad Pitt và chia tay ba năm sau. Sau khi chia tay tài tử, Jolie một mình giữ quyền nuôi sáu con, giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian bên chúng. Minh tinh và các con có mối quan hệ khăng khít, thường xuyên đi chơi, dạo phố, dự sự kiện chung. Angelina Jolie có ba con nuôi - Maddox, 22 tuổi, Pax Thiên, 19 tuổi, Zahara, 18 tuổi - và ba con đẻ - Shiloh, 17 tuổi, Knox và Vivienne, 15 tuổi.

Thanh Giang