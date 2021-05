Angelina Jolie: 'Tôi đã độc thân quá lâu'

Minh tinh Angelina Jolie nói cô sống độc thân suốt thời gian qua vì đặt nhiều tiêu chuẩn về người tình mới sau Brad Pitt.

Ngày 10/5, minh tinh trả lời phỏng vấn trên chương trình E! News’ Daily Pop của người dẫn chương trình Justin Sylveste. Sau khi trao đổi về bộ phim Those Who Wish Me Dead sắp ra mắt, Sylveste đặt nhiều câu hỏi về đời tư diễn viên, trong đó có một câu về tiêu chuẩn chọn bạn trai của Jolie sau khi ly dị. Angie đáp: "Tôi chắc có một danh sách những yêu cầu về tình mới. Tôi đã độc thân quá lâu rồi".

Nữ diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: Hollywood Life.

Diễn viên 45 tuổi cảm thấy may mắn vì có các con bên cạnh sau ly dị. "Tất nhiên, mỗi ngày thức dậy, bạn tự nhủ với bản thân phải đảm bảo các con vẫn ổn. Tôi muốn chúng khỏe mạnh về mặt tinh thần. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, tôi nghĩ mọi chuyện chuyển biến ngược lại trong những năm gần đây. Các con dường như mới là người chăm sóc và đảm bảo rằng tôi vẫn ổn", Jolie nói.

Angie tự nhận là người hay lo lắng nhưng rất tin tưởng sự trưởng thành của sáu con. "Chúng chăm sóc tôi rất tốt. Chúng tôi như một đội. Tôi thật sự may mắn", cô nói với Sylveste.

Hồi tháng 2, Jolie thổ lộ gặp nhiều khó khăn khi phải làm mẹ đơn thân nuôi sáu con trong thời dịch. "Tôi thấy bản thân thiếu các kỹ năng của bà mẹ nội trợ truyền thống. Tôi vượt qua được đại dịch vì các con rất kiên cường. Chúng giúp đỡ tôi", diễn viên nói với Vogue. Cô cho biết dành nhiều thời gian bên các con vì muốn hàn gắn các tổn thương tinh thần sau vụ ly dị với Brad Pitt. Jolie thường nhắc nhở lũ trẻ không để tâm tới các tin đồn về gia đình trên truyền thông.

Angelina Jolie và Brad Pitt quen khi đóng chung phim Ông bà Smith (2005). Pitt sau đó ly dị vợ lúc bấy giờ, Jennifer Aniston, để hẹn hò Jolie. Hai người kết hôn năm 2014, có sáu con chung. Năm 2016, Angelina Jolie đâm đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Cô giữ quyền nuôi cả sáu con suốt những năm qua.

Diễn viên hiện sống cùng sáu con tại biệt thự cũ của nhà sản xuất phim huyền thoại Cecil B DeMille, căn nhà cô mua sau khi chia tay Brad Pitt. Jolie muốn con được sống gần cha, cách đó khoảng năm phút lái xe. Căn nhà cổ không có các phòng giải trí, rộng và có nhiều đoạn đường để đi dạo mà không cần ra bên ngoài.

Those Who Wish Me Dead trailer Angelina Jolie tái xuất trong dòng phim hành động sau 11 năm với "Those Whose Wish Me Dead", phát hành tại Việt Nam tháng 5. Video: CGV.

Phương Mai (theo Stylecaster)