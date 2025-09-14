Ăn uống, tập luyện thế nào giảm acid uric

Hạn chế rượu bia, nước ngọt và các món giàu purin như thịt đỏ, hải sản có vỏ, kết hợp đi bộ nhanh, đạp xe thường xuyên giúp giảm nồng độ acid uric.

Acid uric là một sản phẩm thải mà cơ thể tạo ra khi phân hủy thực phẩm chứa purin. Thông thường, acid uric hòa tan trong máu, được bài tiết qua nước tiểu. Tuy nhiên, nếu nồng độ acid uric tăng cao có thể dẫn đến tăng acid uric máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout cùng các vấn đề về thận.

Acid uric cao có thể âm thầm tích tụ trong cơ thể, thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, duy trì chế độ ăn uống phù hợp, tập luyện thể chất thường xuyên có thể kiểm soát acid uric cao.

Hạn chế thực phẩm giàu purin

Cắt giảm thực phẩm giàu purin là cách để kiểm soát nồng độ acid uric tăng cao. Một số loại thực phẩm như thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản có vỏ, cá chứa nhiều purin. Người bị acid uric cao nên cắt giảm những thực phẩm này và thay thế chúng bằng các lựa chọn protein lành mạnh hơn như trứng, sữa ít béo và protein từ thực vật. Thực phẩm cần hạn chế bao gồm thịt bò, thịt nai, gan động vật, bánh ngọt, cá cơm, cá trích, tôm, cua, thịt xông khói...

Ưu tiên thực phẩm ít purin

Ăn thực phẩm có hàm lượng purin thấp như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt cũng tốt cho chỉ số acid uric. Chúng bao gồm các sản phẩm sữa ít béo và không béo, bơ đậu phộng, các loại hạt, cơm, khoai tây...

Thực hiện chế độ ăn DASH

DASH là chế độ ăn có liên quan đến tác dụng hạ huyết áp và được khuyến nghị để ngăn ngừa bệnh tim. Đây cũng là phương pháp giúp giảm acid uric. Chế độ này thiên về ăn nhiều trái cây và rau củ, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế muối, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Tránh uống rượu và đồ uống có đường

Không có lượng rượu nào là an toàn cho sức khỏe theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Rượu bia có thể làm tăng nồng độ acid uric bằng cách tăng chuyển hóa purin. Điều tương tự cũng xảy ra với đồ uống có đường chứa fructose. Thay vào đó, hãy chọn nước lọc hoặc trà không đường để kiểm soát chỉ số acid uric tốt hơn.

Tập thể dục vừa phải

Tập thể dục hỗ trợ kiểm soát bệnh gout lâu dài bằng cách làm giảm nồng độ acid uric, giảm nguy cơ viêm khớp. Nó cũng góp phần kiểm soát cân nặng, do đó giảm áp lực lên khớp. Đặt mục tiêu ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động aerobic vừa phải như đi bộ nhanh hoặc đạp xe. Tập trung vào các bài tập nhẹ nhàng như bơi lội, yoga hoặc thái cực quyền. Những bài tập này cũng có vai trò cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng. Vận động nhẹ nhàng, đều đặn không chỉ hỗ trợ sức khỏe khớp mà còn cải thiện tâm trạng, khả năng vận động.

Bảo Bảo (Theo Times of India)