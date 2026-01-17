Ăn trứng thường xuyên tốt cho não bộ thế nào

Một đánh giá hệ thống mới đây chỉ ra rằng ăn từ 3 đến 7 quả trứng mỗi tuần có thể là chìa khóa giúp duy trì sự minh mẫn và ngăn ngừa sa sút trí tuệ khi về già.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrition, Health & Aging, dựa trên phân tích từ 11 nghiên cứu thực nghiệm với hơn 38.000 người trưởng thành, thói quen ăn trứng thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ suy giảm nhận thức, đồng thời cải thiện khả năng ghi nhớ và sự linh hoạt về ngôn ngữ.

Vậy tại sao loại thực phẩm bình dân này lại có quyền năng lớn đến thế? Câu trả lời nằm ở 5 dưỡng chất "vàng" sau:

Choline

Trứng là nguồn cung cấp choline dồi dào nhất. Cơ thể cần choline để sản xuất acetylcholine - một chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò then chốt trong việc ghi nhớ và điều chỉnh tâm trạng.

Một quả trứng chứa khoảng 150 mg choline. Trong khi đó, các nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu hụt chất này làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Nhóm vitamin B

Trứng chứa một loạt vitamin nhóm B, đặc biệt là B12, B9 (folate) và B2. Các chuyên gia khẳng định chúng "tuyệt đối thiết yếu" cho chức năng nhận thức. Thiếu hụt B9 và B12 trầm trọng thường dẫn đến tình trạng lú lẫn, mất trí nhớ và thay đổi tâm trạng thất thường.

Protein hoàn hảo và axit amin

Hai quả trứng lớn cung cấp khoảng 14 g protein chất lượng cao. Đáng chú ý, trứng chứa đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Protein trong trứng chứa tryptophan (tiền chất của serotonin - hormone hạnh phúc) và phenylalanine (giúp tổng hợp dopamine), giúp bạn tập trung hơn và tinh thần luôn tỉnh táo.

Chất chống oxy hóa

Hai hợp chất này không chỉ tốt cho mắt mà còn bảo vệ não khỏi tình trạng viêm nhiễm và stress oxy hóa. Các nghiên cứu gần đây cho thấy nồng độ zeaxanthin trong máu cao liên quan mật thiết đến tốc độ xử lý thông tin và khả năng ghi nhớ tốt hơn ở người cao tuổi.

Omega-3

Dù trứng thông thường chứa lượng omega-3 khiêm tốn, nhưng các loại "trứng làm giàu omega-3" hiện nay có thể cung cấp tới 100 mg DHA mỗi quả. Dưỡng chất này giúp tăng cường khả năng học tập và cải thiện lưu lượng máu lên não.

Bạn có thể luộc trứng hàng loạt và bảo quản trong tủ lạnh để dùng kèm sandwich hoặc salad cho bữa trưa nhanh gọn.

Ăn trứng cùng bơ hoặc các loại hạt giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất có trong trứng. Đặc biệt, món trứng ăn kèm cá hồi khói là "combo" hoàn hảo cho hệ thần kinh.

Một quả trứng luộc ăn kèm vài quả dâu tây và hạt óc chó là món ăn nhẹ giàu polyphenol, giúp bảo vệ não bộ khỏi các tổn thương tế bào.

Dù các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục để khẳng định mối quan hệ nhân quả, nhưng việc đưa trứng vào chế độ ăn uống lành mạnh - bên cạnh rau xanh và cá - chắc chắn là một khoản đầu tư thông minh cho "ngân hàng" trí tuệ của bạn.

Mỹ Ý (Theo Yahoo)