Ăn tỏi giúp nam giới tăng sinh lý?

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam Giới Men's Health, tỏi từ lâu đã được tôn vinh như một loại gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Á - Âu. Không chỉ thơm ngon, tỏi còn được y học cổ truyền và hiện đại nhắc đến như một vị thuốc quý với nhiều tác dụng như kháng viêm, giảm huyết áp, phòng ngừa ung thư...

Trong đó, có một niềm tin phổ biến rằng tỏi có khả năng cải thiện sinh lý nam giới. Bác sĩ Duy lý giải như sau:

Tác dụng của tỏi đối với sinh lý nam giới

Hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện cương dương

Tỏi chứa một hợp chất hoạt tính tên là allicin - có tác dụng giãn mạch, cải thiện lưu thông máu. Điều này cực kỳ quan trọng với sinh lý nam giới, bởi khả năng cương dương phụ thuộc lớn vào lưu lượng máu đến thể hang dương vật.

Một nghiên cứu năm 2024 công bố trên International Journal of Impotence Research, cho thấy việc phối hợp nước ép tỏi với tadalafil (thuốc điều trị rối loạn cương dương) ở những bệnh nhân không đáp ứng tốt với thuốc đơn độc đã giúp cải thiện đáng kể độ cương, thời gian cương cũng như sự hài lòng tình dục.

Tác động đến chất lượng tinh trùng

Trên mô hình chuột thực nghiệm, tỏi được ghi nhận là có thể cải thiện số lượng và khả năng di động của tinh trùng. Trong một tổng quan năm 2012 đăng trên Andrologia cho thấy các chiết xuất từ tỏi giúp bảo vệ mô tinh hoàn khỏi tổn thương oxy hóa và cải thiện chỉ số sinh sản. Tuy nhiên, tác giả cũng lưu ý rằng tỏi liều cao có thể làm giảm testosterone và có tính diệt tinh trùng trong một số trường hợp.

Tỏi có thật sự là "thần dược phòng the"?

Tỏi đúng là có tiềm năng cải thiện lưu thông máu và chống oxy hóa - những yếu tố quan trọng với sức khỏe sinh lý nam. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học chắc chắn cho thấy tỏi đơn lẻ có thể cải thiện chất lượng tinh trùng hoặc khả năng cương dương ở nam giới khỏe mạnh. Phần lớn các nghiên cứu hiện nay là tiền lâm sàng hoặc nghiên cứu nhỏ trên người.

Việc dùng tỏi như một phần trong chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc khẩu phần ăn cân đối thì hoàn toàn có lợi. Tuy nhiên, sử dụng liều cao với mong muốn tăng cường sinh lý tức thì là phản khoa học và có thể gây hại.

Tỏi cải thiện sức khỏe tim mạch và sinh lý nam nếu dùng đúng liều. Ảnh: Bùi Thủy

Cảnh báo khi lạm dụng tỏi

Dù có lợi, tỏi không phải là thực phẩm "ăn càng nhiều càng tốt". Một số nghiên cứu cho thấy khi dùng liều cao kéo dài, tỏi có thể gây tổn thương gan, thận và rối loạn tiêu hóa.

Gây độc cho gan

Theo nghiên cứu, liều tỏi khoảng 0,5 g/kg cân nặng mỗi ngày có thể dẫn đến biến đổi hình thái gan ở chuột. Điều này đồng nghĩa với việc một người nặng 60 kg nếu tiêu thụ 30 g tỏi sống mỗi ngày (tương đương 8-10 tép tỏi lớn) liên tục có thể gặp nguy cơ tổn thương gan.

Gây hại thận

Một nghiên cứu năm 2023 trên chuột, công bố trên Toxicology Mechanisms and Methods, cho thấy việc tiêu thụ tỏi ở liều 300-600 mg/kg trong 21 ngày có thể gây biến đổi mô thận, tăng men thận và tổn thương ống thận. Đây là lời cảnh báo cho những ai có thói quen dùng tỏi sống hàng ngày với liều lượng lớn.

Ảnh hưởng đến dạ dày và hơi thở

Tỏi sống có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây đầy hơi, ợ nóng hoặc trào ngược axit. Đồng thời, hợp chất sulfur trong tỏi khiến hơi thở có mùi nặng nề và tồn tại lâu trong cơ thể - điều có thể ảnh hưởng xấu đến giao tiếp và đời sống tình dục nếu không kiểm soát tốt.

Theo bác sĩ Duy, tỏi nên được dùng như gia vị, ở liều hợp lý (1-2 tép/ngày). Không nên ăn tỏi sống quá nhiều, nhất là khi bụng đói. Nếu đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc huyết áp hoặc điều trị dạ dày, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng liều tỏi.

Tỏi không thể thay thế thuốc điều trị rối loạn cương hoặc vô sinh. Nếu có dấu hiệu yếu sinh lý, nên đến bác sĩ chuyên khoa nam học để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

