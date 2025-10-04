Ăn thịt chó dại có mắc bệnh không?

Tôi thường ăn thịt chó, nếu ăn phải thịt chó dại thì có mắc bệnh không? (Phương Duy, 30 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Virus dại tồn tại trong nước bọt, mô thần kinh của động vật mắc bệnh, lây sang người khi chúng cắn, cào hoặc liếm vào niêm mạc như miệng, mắt hoặc vết thương hở. Virus này nhạy cảm với nhiệt độ cao, bị bất hoạt ở 56 độ C trong vài phút. Do đó, nếu chế biến thịt ở nhiệt độ sôi, nấu chín kỹ, mầm bệnh sẽ bị tiêu diệt.

Các món thịt tái, tiết canh, nem chua làm từ thịt chó dại sẽ tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Lý do, virus dại tồn tại trong tuyến nước bọt, mô thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống của động vật nhiễm bệnh. Virus dại có thể sống được 1-2 tuần ở nhiệt độ phòng và từ vài tuần đến 12 tháng ở nhiệt độ lạnh. Virus còn sống có thể xâm nhập vào cơ thể người qua niêm mạc miệng, họng hoặc qua các tổn thương rất nhỏ mà mắt thường không quan sát được.

Bên cạnh đó, thịt chó không rõ nguồn gốc còn có thể chứa cyanua trong bả chó, ký sinh trùng và vi khuẩn như giun đũa, sán, E.coli. Ăn thịt chó thường xuyên cũng tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như gout, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa và béo phì.

Một số con chó bị đánh bả để bắt, mổ lấy thịt, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc và bệnh dại. Ảnh minh họa: Vecteezy

Ngoài ra, người trực tiếp tham gia giết mổ, sơ chế thịt chó là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh. Lý do, trong quá trình giết mổ hoặc chế biến, nếu có vết thương hở, trầy xước trên da, người tiếp xúc có thể bị các mầm bệnh từ thịt chó xâm nhập vào cơ thể.

Khi phát hiện đã ăn hoặc chế biến thịt chó nghi mắc bệnh dại, mọi người cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ đánh giá nguy cơ và chỉ định vaccine. Trường hợp chó vẫn còn xác, nên chủ động thông báo cho thú y địa phương để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, giám sát dịch tễ, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Một khi đã khởi phát triệu chứng, tỷ lệ tử vong gần 100%. Tiêm phòng ngay sau phơi nhiễm giúp ngăn chặn virus phát triển và gây bệnh. Lịch tiêm vaccine dại gồm 5 mũi, vào các ngày 0-3-7-14-28, đường tiêm ở bắp, hoặc 8 mũi vào ngày 0-3-7-28, với đường tiêm trong da, nếu người bệnh chưa từng tiêm vaccine trước đó hoặc không rõ lịch sử tiêm chủng.

Mọi người có thể chủ động tiêm dự phòng vaccine trước phơi nhiễm, gồm ba mũi tiêm vào các ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Khi bị chó, mèo cắn, cào, dù vết thương nặng, chỉ tiêm thêm 2 mũi vaccine và không cần dùng huyết thanh.

Bác sĩ Phạm Đình Đông

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC