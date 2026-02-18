Ăn su hào giúp phòng cảm cúm không?

Ăn su hào giúp phòng cảm cúm, tăng sức đề kháng trong mùa lạnh có đúng không? (Thanh Hải, 54 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Su hào là loại rau củ phổ biến vào mùa đông và ở vùng núi cao, khí hậu mát mẻ. Thuộc họ cải, thân phình to thành củ tròn hoặc dẹt, lá mọc so le từ gốc đến ngọn, thường được dùng cả củ và lá trong bữa ăn.

Theo Đông y, su hào vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, loãng đờm, hỗ trợ tiêu hóa. Y học hiện đại cho thấy su hào chứa 91% nước, giàu vitamin C, B6, kali, magie, folate, giúp tăng sức đề kháng nhưng không tiêu diệt được virus cúm.

Bên cạnh đó, mọi người cũng không nên lạm dụng su hào. Người đau dạ dày, trẻ nhỏ ăn nhiều su hào sống dễ đầy bụng, khó tiêu do nhiều chất xơ. Người mắc bệnh tuyến giáp hoặc cơ địa yếu cũng nên hạn chế loại củ này.

Su hào là loại củ thuộc họ cải, phát triển trong mùa đông. Ảnh: Vecteezy

Miền Bắc đang bước vào mùa đông với nền nhiệt thấp, có nơi rét đậm, rét hại và xuất hiện băng giá, khiến hệ miễn dịch suy giảm. Thời tiết lạnh, khô làm hệ hô hấp dễ tổn thương, tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn như cúm, phế cầu, virus hợp bào hô hấp RSV, thủy đậu, sởi, não mô cầu... tấn công, gây sốt, ho, sổ mũi và có thể dẫn đến biến chứng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết.

Các bệnh này đều có vaccine phòng ngừa tại Việt Nam. Ví dụ, vaccine cúm phòng 4 chủng phổ biến gồm A/H3N2, A/H1N1 và hai chủng cúm B, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn; trẻ dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cần 2 mũi cách nhau một tháng, từ 9 tuổi trở lên tiêm 1 mũi, nhắc lại một mũi hàng năm.

Với RSV, hiện có vaccine của Pfizer tiêm cho người trên 60 tuổi và thai phụ 24-36 tuần; vaccine của GSK dành cho người trên 60 tuổi có bệnh mạn tính. Ngoài ra, kháng thể đơn dòng RSV do Sanofi đưa về Việt Nam tiêm cho trẻ sơ sinh đến 24 tháng, bảo vệ trong suốt mùa dịch khoảng 6 tháng.

Đồng thời, để phòng bệnh, mọi người nên giữ ấm, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ; uống nước ấm, ăn đủ chất, tăng cường rau xanh, trái cây và vận động nhẹ trong nhà.

ThS.BS Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC