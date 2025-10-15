'Ăn sáng 3 bát cơm nhưng tôi không hề có mỡ bụng'

Suốt gần 10 năm nay, tôi duy trì thói quen xem bữa sáng là bữa chính, ăn phải no, đủ chất và không bao giờ qua loa hay nhịn đói.

Tôi năm nay hơn 35 tuổi, làm công việc văn phòng, ngày nào cũng ngồi trước màn hình máy tính từ sáng đến chiều. Thế nhưng suốt nhiều năm nay, tôi vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, không mỡ bụng, sức khỏe ổn định và rất ít khi đau vặt hay gặp vấn đề tiêu hóa. Bí quyết của tôi đơn giản đến mức nhiều người nghe xong đều ngạc nhiên: ăn sáng bằng ba bát cơm.

Bữa sáng của tôi luôn là bữa ăn chính, đủ no, đủ chất và không bao giờ qua loa. Còn bữa trưa và bữa tối, tôi thường ăn rất ít, thường chỉ một ít cơm hoặc đôi khi chỉ là chén cháo, rau luộc. Tôi đã duy trì thói quen này suốt gần 10 năm nay, và cơ thể ngày càng khỏe hơn chứ không hề nặng nề, thiếu sức sống như nhiều người vẫn nghĩ.

Giống như tác giả bài viết "Ổ bánh mì 80 K khiến bữa sáng như cực hình", nhiều đồng nghiệp của tôi thường bắt đầu ngày mới bằng ly cà phê đen, ổ bánh mì nhỏ hoặc gói xôi bé tí mua vội bên đường. Có người còn bỏ hẳn bữa sáng vì "không có thời gian" hay "sợ ăn vào lại mệt". Trưa đến, họ đói cồn cào nên ăn gấp đôi, rồi chiều lại mệt, uể oải, ăn thêm bánh ngọt, trà sữa, đồ chiên rán. Đêm về, họ lại tiếp tục "ăn bù" vì cảm giác chưa đủ. Cứ thế, vòng tròn lặp đi lặp lại, khiến cơ thể họ ngày càng trì trệ, dạ dày hoạt động thất thường, bệnh tật theo đó mà đến.

Nhiều người cho rằng bữa sáng chỉ nên ăn nhẹ, tránh no quá vì "no lại buồn ngủ". Quan điểm đó không sai, nhưng chưa đủ. Sau một đêm ngủ dài 6–8 tiếng, cơ thể đã tiêu hao năng lượng để duy trì các hoạt động trao đổi chất. Buổi sáng là thời điểm lượng đường trong máu thấp, dạ dày trống rỗng, đây chính là lúc cơ thể cần được "nạp nhiên liệu" đúng cách.

Nếu bạn chỉ uống ly cà phê hay ăn chiếc bánh mì nhỏ, cơ thể chỉ được cung cấp năng lượng tức thời, không bền vững. Đến giữa buổi, khi đường huyết tụt xuống, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, dễ cáu gắt. Đó là lý do nhiều người phải uống thêm cà phê, ăn vặt liên tục, vô tình khiến hệ tiêu hóa làm việc quá tải, rối loạn nhịp sinh học tự nhiên.

>> Tôi không nuốt nổi bát bún bò ngập topping nhưng mất chất

Ngược lại, tôi chọn ăn cơm vào buổi sáng – nghe có vẻ "quê mùa" nhưng lại cực kỳ hợp lý với thể trạng người Việt. Cơm là nguồn tinh bột lành mạnh, giúp no lâu, ổn định năng lượng. Tôi thường ăn ba bát cơm với trứng, cá hoặc đậu phụ, thêm chút rau luộc. Bữa sáng no đủ giúp tôi làm việc liền mạch tới tận trưa mà vẫn tỉnh táo, không cần đồ ăn vặt hay cà phê kích thích.

Điều khiến tôi bất ngờ là dù ăn nhiều vào buổi sáng, tôi vẫn giữ dáng, không hề có mỡ bụng dù công việc đặc thù ngồi một chỗ suốt ngày. Lý do rất đơn giản: buổi sáng là thời điểm cơ thể chuyển hóa năng lượng mạnh nhất. Năng lượng nạp vào được sử dụng cho các hoạt động trong ngày, không bị tích trữ thành mỡ như khi ăn nhiều vào buổi tối.

Còn những người bỏ bữa sáng rồi ăn dồn bữa tối, thường dễ tăng cân và rối loạn tiêu hóa. Dạ dày bị "ngủ quên" cả ngày, đến tối mới bị ép làm việc quá tải, khiến thức ăn không tiêu hóa hết, gây đầy bụng, khó ngủ và tích mỡ. Đó là lý do nhiều người dù "ăn ít" vẫn béo. Một bữa sáng lành mạnh không cần cầu kỳ hay sang trọng, chỉ cần đúng thời điểm, đủ chất và đều đặn mỗi ngày.

Tôi từng nghe nhiều người nói rằng "sáng ăn ít thôi, ăn no mệt lắm". Nhưng thực tế, nếu ăn đúng, cơ thể không hề mệt mà còn tràn đầy sinh lực. Vấn đề không nằm ở "ăn nhiều hay ít", mà là ăn gì và khi nào ăn. Tôi chọn ăn sáng bằng ba bát cơm vì hiểu cơ thể mình cần gì? Sau bữa sáng no đủ, tôi làm việc hiệu quả, tinh thần ổn định, chiều tối vẫn khỏe mạnh, ngủ sâu và sáng dậy nhẹ nhõm. Đó không phải là nghi thức bắt buộc, mà là cách tôi "khởi động" một ngày bằng sự chăm sóc bản thân.

Tuan Dung