Ăn rau mùi tốt cho sức khỏe thế nào

Ngoài công dụng tăng thêm hương vị cho món ăn, rau mùi còn hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư, kiểm soát đường huyết và tốt cho da.

Rau mùi thường được dùng như một loại gia vị tăng thêm hương vị cho súp, salad, cà ri và các món ăn khác. Hàm lượng dinh dưỡng của nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng

Một cốc rau mùi sống 16 g cung cấp:

3,68 calo

0,083 g chất béo

0,587 g carbohydrate

0,341 g protein

Rau mùi cũng chứa vitamin C, K, tiền chất vitamin A và một lượng nhỏ các chất sau:

Folate

Kali

Mangan

Choline

Beta-cryptoxanthin

Lutein

Zeaxanthin

Lợi ích

Phòng ung thư

Chiết xuất rau mùi hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra loại thảo mộc này làm giảm sự biểu hiện của các gene cụ thể trong tế bào ung thư. Nhờ đó, các tế bào ung thư ít xâm lấn hơn, bớt lan nhanh và không biểu hiện nhiều dấu hiệu tập trung thành từng cụm.

Chiết xuất từ thân, rễ và lá của rau mùi cũng tác dụng chống ung thư đối với các tế bào và ức chế tổn thương tế bào do stress oxy hóa.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Ăn rau mùi cũng có lợi cho da nhờ nguồn chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm mạnh mẽ, giảm mụn trứng cá, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó cũng giúp tăng cường sức khỏe làn da bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen, dưỡng ẩm cho da khô và hỗ trợ quá trình giải độc.

Hạ đường huyết cao

Đường huyết cao là yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường type 2. Hạt rau mùi, chiết xuất và dầu rau mùi có thể làm giảm lượng đường trong máu bằng cách thúc đẩy hoạt động của enzyme giúp loại bỏ đường khỏi máu.

Chuẩn bị và sử dụng

Thêm rau mùi vào bữa ăn là cách đơn giản để tăng thêm hương vị cho món ăn hoặc đồ uống mà không cần thêm calo, chất béo hoặc natri.

Rau mùi là loại rau thơm mềm, có lá mỏng, tốt nhất nên cho rau mùi sống hoặc gần cuối quá trình nấu giúp rau mùi giữ được hương vị và kết cấu. Khi chế biến rau mùi, hãy tách lá khỏi thân và chỉ sử dụng phần lá. Sử dụng dao sắc hoặc kéo cắt rau mùi và cắt nhẹ nhàng. Cắt bằng dao cùn hoặc cắt quá kỹ làm dập rau mùi, phần lớn hương vị sẽ đọng lại trên bề mặt thớt.

Rủi ro với sức khỏe

Vi khuẩn salmonella là nguy cơ hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm. Rau mùi xay hoặc nghiền có tỷ lệ nhiễm salmonella cao hơn so với rau mùi nguyên hạt. Theo hướng dẫn của Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Mỹ (FSIS), việc đun nóng thực phẩm đến 67-73 độ C sẽ tiêu diệt vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn salmonella.

Đôi khi, rất khó để phát hiện rau mùi trong các bữa ăn vì chúng thường chứa hỗn hợp các loại thảo mộc và gia vị khác. Người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với rau mùi cần thận trọng khi lựa chọn hoặc sử dụng các loại gia vị có thể chứa rau mùi.

