Ăn rau lá sâm đất có giúp bổ gan?

Bố vừa mắc ung thư gan, tôi hái rau lá sâm đất để nấu canh ăn hàng ngày có giúp bổ gan, giảm ung thư không? (Nam Anh, 37 tuổi, Khánh Hòa)

Trả lời:

Trong Y học cổ truyền, cây lá sâm (sâm đất) có thể sử dụng làm rau ăn hoặc kết hợp với các dược liệu khác làm bài thuốc hỗ trợ trị tiểu đường, tiêu chảy, bổ huyết và mát gan... Tuy nhiên, vị thuốc này có tính hàn, vị hơi đắng và cay, nếu ăn nhiều có thể gây độc.

Vì vậy, bạn có thể dùng rau sâm đất còn non nấu canh, luộc, hoặc xào ăn nhưng không nên ăn quá nhiều. Nếu xuất hiện triệu chứng nôn ói, ra nhiều mồ hôi, choáng váng, khó thở, nên ngừng ăn.

Rau sâm đất không có tác dụng ngừa ung thư gan. Ung thư gan do nhiều yếu tố gây ra như di truyền, xơ gan, lạm dụng rượu bia, gan nhiễm mỡ không do rượu, nhiễm viêm gan B. Trong đó 80% ca ung thư gan liên quan đến viêm gan B.

Do đó, bạn nên ăn nhiều loại rau, trái cây, đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước lọc, hạn chế uống rượu bia, thức ăn nhiều năng lượng và dầu mỡ, nước ngọt có ga. Bạn cần kết hợp ngủ đủ giấc, tăng cường vận động, tránh căng thẳng, stress.

Đối với bác trai mắc ung thư gan, gia đình cần động viên bác điều trị theo phác đồ của bác sĩ, dinh dưỡng hợp lý và vận động vừa phải. Không tự ý bỏ điều trị, điều trị theo phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng khiến bệnh nặng hơn.

Ăn rau lá sâm hỗ trợ làm mát gan, nhưng không có tác dụng ngừa ung thư gan. Ảnh: Diệu Thuần

Virus gây bệnh viêm gan B dễ lây qua đường quan hệ tình dục, từ mẹ sang con và đường máu. Người mắc viêm gan B cần uống thuốc kháng virus suốt đời để kiểm soát nồng độ virus trong cơ thể. Trường hợp bỏ điều trị, bệnh âm thầm phát triển thành xơ gan, ung thư gan.

Bệnh có thể phòng ngừa nhờ vaccine, hiệu quả lên đến 95%. Các vaccine gồm loại đơn và phối hợp phòng thêm viêm gan A.

Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi nhắc lại. Bạn nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên, xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan để tiêm ngừa. Trường hợp đã mắc viêm gan B, bạn không cần tiêm vaccine, cần tuân thủ việc điều trị viêm gan B theo phác đồ của bác sĩ. Trường hợp không có kháng thể, hoặc kháng thể dưới mức bảo vệ, bạn cần tiêm vaccine để ngừa mắc viêm gan B, từ đó giúp ngừa mắc ung thư gan.

Ngoài ra, yếu tố di truyền chiếm khoảng 10% các ca mắc ung thư gan. Do đó, bạn nên tầm soát ung thư, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để có thể phát hiện sớm các bất thường, điều trị sớm.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC