Ăn nhiều dưa hấu có gây nóng, nhiệt?

Nhiều người cho rằng dưa hấu có màu đỏ, ăn nhiều sẽ bị nóng trong và nhiệt. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ? (Thu, 29 tuổi, Nam Định).

Trả lời:

Trong Đông y, dưa hấu có vị ngọt nhạt, tính hàn, tác dụng thanh nhiệt giải khát, trị say nắng, say nóng hiệu quả. Thực tế, dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt mùa hè hiệu quả, phổ biến, phù hợp với trẻ nhỏ, người già và người suy giảm miễn dịch. Thành phần chính trong quả là nước, ngoài ra còn có vitamin A, C giúp tăng cường miễn dịch. Dưa hấu cũng có vitamin B6 và Kali, giúp duy trì cân bằng nước trong cơ thể.

Bên cạnh đó, dưa hấu vỏ xanh ruột đỏ giải say nắng hoặc say rượu, không gây nóng trong như lời đồn. Sau khi uống rượu, nhất là khi uống quá chén, hãy nhớ ăn một, hai miếng dưa hấu và dùng vỏ quả dưa hấu xay lấy nước uống, sẽ giúp giải rượu nhanh.

Dưa hấu còn là bài thuốc chữa say nắng, giải nhiệt, trị mụn nhọt, viêm loét miệng. Hạt dưa hấu có công dụng làm mát phổi, tan đờm, nhuận tràng, lợi tiêu hóa. Rễ và lá dưa hấu chữa được bệnh tiêu chảy, kiết lỵ.

Một số bài thuốc từ vỏ dưa hấu kết hợp với các vị thuốc trong đông y dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên, mọi người không tự làm bài thuốc từ dưa hấu tại nhà, cần tham khảo thành phần, liều lượng từ lương y.

Lưu ý, mọi người không nên ăn quá nhiều một lúc, hoặc ăn nhiều lần trong ngày, nhất là người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, có vấn đề về thận.Dưa hấu đã cắt ra chưa sử dụng hết thì nên bọc bằng màng thực phẩm hoặc để hộp kín, bảo quản trong môi trường lạnh chống nhiễm khuẩn và giữ được độ tươi ngon.

Lương y Bùi Đắc Sáng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội