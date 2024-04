Lo ngại cơm chứa nhiều tinh bột, tôi ăn 3 đến 4 bắp ngô mỗi ngày để giảm cân, điều này có gây hại sức khỏe? (Lương, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Ngô rất giàu vitamin B, C, khoáng chất và chất xơ, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể và là thực phẩm giảm cân an toàn. Ăn ngô giúp bạn nhanh no, không bị thèm ăn vặt. Hàm lượng chất xơ trong ngô cao, tốt cho sức khỏe, không lo bị dư chất béo, giảm tình trạng táo bón, tốt cho tiêu hóa. Ăn ngô còn giúp tăng cường miễn dịch, kiểm soát đường huyết, tốt cho người bệnh đái tháo đường.