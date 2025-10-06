Ăn mỡ lợn hay dầu thực vật tốt hơn?

Lo lắng về chất lượng dầu ăn công nghiệp, gia đình tôi chuyển sang dùng mỡ lợn. Xin hỏi, giữa mỡ lợn và dầu thực vật, loại nào tốt hơn cho sức khỏe? (Hồng, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cả mỡ lợn và dầu thực vật đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì vậy không có câu trả lời tuyệt đối loại nào tốt hơn. Việc lựa chọn phụ thuộc vào đối tượng sử dụng, mục đích nấu nướng và cách kết hợp chúng trong chế độ ăn.

Mỡ lợn có ưu điểm là tạo hương vị thơm ngon cho món ăn và khá ổn định khi chiên xào. Tuy nhiên, mỡ lợn chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL-C) trong máu, từ đó gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu tiêu thụ quá nhiều.

Ngược lại, các loại dầu thực vật tinh luyện phổ biến (dầu đậu nành, hướng dương, cám gạo) lại giàu chất béo không bão hòa. Chúng giúp giảm cholesterol xấu và có lợi cho tim mạch. Dù vậy, quá trình tinh luyện có thể làm mất đi một số chất chống oxy hóa tự nhiên. Ngoài ra, việc đun nấu các loại dầu này ở nhiệt độ cao trong thời gian dài cũng có thể sinh ra các hợp chất gây hại.

Do đó, cách sử dụng hợp lý nhất là kết hợp cân bằng cả hai loại, tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe:

Với trẻ em: Trẻ cần lượng chất béo đa dạng để phát triển não bộ và hấp thu các vitamin quan trọng (A, D, E, K). Cha mẹ nên kết hợp cả mỡ động vật và dầu thực vật. Ưu tiên mỡ từ các loại cá béo (cá hồi, cá thu) vì rất giàu omega-3 tốt cho trí não. Bên cạnh đó, các loại dầu như dầu oliu, dầu hạt cải cũng là lựa chọn tốt để tăng cường miễn dịch.

Với người trưởng thành khỏe mạnh: Có thể sử dụng mỡ động vật với lượng vừa phải, nhưng nên ưu tiên mỡ cá hơn mỡ từ các loại thịt đỏ. Nên dùng dầu thực vật, đặc biệt là loại giàu omega-9 như dầu oliu và dầu hạt cải, để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Với người có bệnh nền: Những người bị rối loạn mỡ máu, cao huyết áp hoặc có bệnh tim mạch cần hạn chế tối đa mỡ động vật. Việc tiêu thụ nhiều cholesterol và chất béo bão hòa có thể làm nặng thêm tình trạng xơ vữa động mạch. Thay vào đó, nên sử dụng các loại dầu thực vật như dầu oliu, dầu hạt lanh để giúp kiểm soát cholesterol xấu và cải thiện tuần hoàn máu.

Bác sĩ Nguyễn Thu Yên

Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang