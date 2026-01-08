Ăn lạc có giúp ổn định đường huyết?

Tôi nghe nói ăn lạc sẽ giúp giảm đường huyết, ngăn trầm cảm. Tôi đang mắc tiểu đường và zona thần kinh, nên ăn thế nào? (Quỳnh Hương, 63 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Đông y, lạc (hoặc đậu phộng) có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, dưỡng huyết, nhuận phế, hóa đàm, điều hòa huyết khí và có lợi cho đường ruột. Đậu phộng được dùng hỗ trợ điều trị cho người suy nhược, tăng huyết áp, giảm tiêu sưng, cầm máu...

Các nghiên cứu chỉ ra, trong lạc chứa nhiều calo, nước, protein, chất xơ, carbohydrate, vitamin A, kẽm, magne, niacin và chất béo (chất béo không bão hòa)... Do đó, món ăn giúp cải thiện độ nhạy insulin, kiểm soát glucose máu (đường máu) từ đó kiểm soát bệnh tiểu đường type 2.

Củ lạc cũng dồi dào nguồn axit amino tryptophan, cần thiết cho quá trình sản xuất serotonin. Serotonin có lợi cho não giúp cải thiện tâm trạng, giảm chứng trầm cảm. Do đó, bác có thể sử dụng món ăn này để cải thiện tâm trạng, giúp ổn định đường huyết.

Tuy nhiên, bác đang mắc tiểu đường, nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, bác hạn chế ăn lạc đã qua sơ chế như tẩm đường, muối, nước mắm... Ngoài ra, món ăn này chứa nhiều calo, bác nên vừa đủ, không nên lạm dụng và nên ăn thêm các thực phẩm khác để cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Các nghiên cứu chỉ ra ăn lạc có thể giúp cải thiện tâm trạng và kiểm soát bệnh tiểu đường type 2, song không nên lạm dụng. Ảnh: Vecteezy

Bác nên tuân thủ điều trị tiểu đường, giữ tinh thần lạc quan và vận động để kiểm soát zona thần kinh. Bệnh do virus Varicella-Zoster gây ra, có thể biến chứng nặng và dễ tái phát, đặc biệt ở người tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu...

Hiện đã có vaccine phòng zona, hiệu quả ngăn bệnh đến 97% ở người trên 50 tuổi và đến 87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý, giảm hơn 90% biến chứng đau thần kinh và các biến chứng khác. Lịch tiêm gồm hai mũi cách nhau 1-2 tháng, bác 63 tuổi đã mắc zona nên tiêm sớm để phòng tái phát.

Ngoài zona, người tiểu đường cũng dễ mắc cúm, sởi, phế cầu, hợp bào hô hấp RSV... Bác nên tiêm vaccine đầy đủ để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

ThS.BS Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC