Ăn lá tía tô có giúp đào thải HPV không?

Tôi bị nhiễm HPV type 6, được mách ăn lá tía tô sống 3 lần mỗi ngày giúp đào thải HPV và không bị sùi mào gà. Điều này đúng không? (Bùi Hồng Nhung, 33 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Tía tô là cây thân thảo, mọc hoang hoặc được người dân trồng trong vườn để làm rau, thảo dược. Lá tía tô mọc đối xứng, hình trứng, viền có răng cưa, màu tím hoặc màu xanh, vị cay và có mùi thơm đặc trưng, rất giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, kháng viêm, kháng khuẩn và nấm, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chứng minh lá tía tô có thể giúp đào thải HPV hay phòng bệnh sùi mào gà.

Tía tô là loại rau thơm quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, có thể ăn sống hoặc làm rau nêm. Ảnh: Hoàng Dương

HPV (Human Papillomavirus) là virus gây u nhú ở người. Hiện các nhà khoa học đã tìm thấy khoảng 200 type virus, trong đó, 40 type có khả năng lây nhiễm qua quan hệ tình dục và gây các bệnh lý ở cơ quan sinh dục, hậu môn và miệng.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu có thể đào thải virus hoàn toàn khỏi cơ thể. Phần lớn người nhiễm HPV có hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể tự đào thải virus sau hai năm mà không có biểu hiện lâm sàng. Ở những người bị nhiễm virus dai dẳng có thể dẫn đến sùi mào gà hoặc các bệnh ung thư do HPV. Trong đó, 6 và 11 là hai type HPV phổ biến gây ra hầu hết ca bệnh sùi mào gà.

Bệnh biểu hiện là những nốt sùi mềm màu da hoặc màu hồng nhạt mọc đơn lẻ hoặc thành chùm với hình dáng giống bông súp lơ hoặc mào gà, dễ chảy máu, có thể đau, ngứa hoặc không triệu chứng. Đây là bệnh lây qua đường tình dục, không chỉ gây bất tiện trong chuyện chăn gối, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, có thể phải điều trị dai dẳng, tốn kém chi phí. Chưa kể, nghiên cứu cho thấy việc nhiễm HPV có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Bạn đã bị nhiễm HPV type 6 nhưng chưa tiến triển các nốt sùi mào gà. Trước hết, bạn không nên quá lo lắng, áp lực, hãy ăn ngủ điều độ, giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, theo dõi các dấu hiệu bất thường. Đồng thời, ngay cả khi đã nhiễm HPV, bạn vẫn nên tiêm ngừa vaccine HPV để phòng các type virus phổ biến khác mà vaccine đã có như 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58.

Vaccine phòng 9 type HPV hiện nay tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi, từ 9-14 chỉ cần tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, còn từ 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang lưu hành vaccine phòng 4 type HPV phổ biến là 6, 11, 16 và 18, dành cho nữ từ 9-26 tuổi.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)