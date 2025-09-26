Ăn khuya món gì để tránh tăng cân?

Ăn khuya lành mạnh với trái cây, hạt, bắp rang không đường, trà không caffeine, sữa nghệ, nước mật ong, rau củ và trứng luộc giúp no lâu, ít calo, tránh tăng cân.

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM, cho biết để duy trì cơ thể khỏe mạnh và vóc dáng cân đối, cần ăn đúng bữa và hình thành thói quen ăn trước 20 giờ.

Song, việc học tập hay làm việc khuya thường khiến cơ thể cần bổ sung năng lượng. Để tránh tăng cân, nên ưu tiên các món ăn vặt ít calo, giàu chất xơ và protein. Những món này không chỉ giúp no lâu mà còn hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể.

Quan trọng hơn, việc kiểm soát khẩu phần ăn là yếu tố then chốt. Dù là thực phẩm ít calo, nếu tiêu thụ quá nhiều, cơ thể vẫn sẽ nạp vào lượng calo dư thừa. Người dùng nên đọc kỹ nhãn thực phẩm để tránh tiêu thụ đường, chất béo và muối không cần thiết, từ đó bảo vệ sức khỏe và giữ gìn vóc dáng.

Dưới đây là những món ăn khuya ít calo, giúp no lâu, tránh tăng cân:

Trái cây (chuối, mận, táo, các loại quả mọng)

Những loại trái cây này giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, gần như không chứa chất béo, giúp làm đầy dạ dày nhanh chóng với lượng calo thấp. Tuy nhiên, nên ưu tiên ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép để giữ nguyên chất xơ.

Các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, hạt điều)

Chứa chất béo lành mạnh, giàu protein và chất xơ, giúp no lâu. Tuy nhiên, do hàm lượng calo cao, cần ăn vừa phải và kiểm soát khẩu phần.

Bỏng ngô không đường

Là món ăn vặt đơn giản, ít calo, giúp no bụng mà không gây tăng cân.

Trà không đường, không chứa caffeine

Các loại trà như trà tim sen, trà hoa cúc, trà bạc hà... chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm căng thẳng, xoa dịu cơn đói thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả.

Sữa nghệ vàng

Với lượng calo thấp, món uống này giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ tiêu hóa.

Nước mật ong pha loãng

Cung cấp khoáng chất, vitamin và axit amin thiết yếu, giúp no lâu, giảm cơn thèm ăn ban đêm.

Rau củ luộc, hấp và trứng luộc

Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa khuya lành mạnh. Rau củ luộc hoặc hấp giữ được nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và tăng cường sức đề kháng. Phương pháp chế biến này hạn chế dầu mỡ, giúp bữa ăn nhẹ nhàng, dễ hấp thu và tránh tích tụ mỡ.

Trứng luộc là nguồn protein hoàn chỉnh, giàu vitamin B12, vitamin D, choline và các axit amin thiết yếu, tốt cho não bộ và cơ bắp.

Kết hợp rau củ với trứng luộc không chỉ cân bằng dinh dưỡng mà còn phù hợp cho người ăn kiêng, tập luyện thể thao hoặc muốn duy trì lối sống lành mạnh.

Cử nhân Thùy khuyến cáo nên tránh các chất kích thích như caffeine, thực phẩm chứa cồn, đồ ăn nhiều đường, cay hoặc nhiều dầu mỡ vào bữa tối. Những thực phẩm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và hệ tiêu hóa. Thay vào đó, lựa chọn các món ăn vặt ít calo, giàu chất xơ và protein sẽ giúp cung cấp năng lượng mà vẫn duy trì sức khỏe và vóc dáng.

