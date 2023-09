Ăn hạt dưa hấu có an toàn không?

Các chuyên gia cho biết hạt dưa hấu an toàn cho sức khỏe, là nguồn cung cấp một số chất dinh dưỡng như magie, kẽm, tốt cho hệ miễn dịch.

Dưa hấu là loại quả tốt cho sức khỏe, có vị ngọt mát, giàu vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc nuốt phải hạt dưa hấu sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe, số khác nhận định hạt trắng an toàn hơn hạt đen.

Các chuyên gia cho rằng điều này hoàn toàn không đúng. Trên thực tế, hạt dưa hấu cũng có một số lợi ích. Chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor, tác giả cuốn sách Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family, cho biết hạt dưa hấu đen là chất xơ không hòa tan, an toàn khi đi qua hệ tiêu hóa. Các nguồn chất xơ không hòa tan khác bao gồm đậu đen, cải Brussels và bơ.

Hạt dưa hấu là nguồn cung cấp magie tuyệt vời. Chuyên gia dinh dưỡng Ankita Ghoshal Bisht, Bệnh viện chuyên khoa Primus Super, cho biết chất này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, hỗ trợ một trái tim khỏe mạch.

Hạt dưa hấu chứa nhiều kẽm, tốt cho hệ miễn dịch, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng và rối loạn chuyển hóa. Nó cũng giàu protein và axit béo thiết yếu, giúp mọi người có làn da, mái tóc khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng này còn giúp giảm viêm, ngăn ngừa mụn trứng cá.

Bên cạnh đó, hạt dưa hấu bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe, cần thiết cho chức năng cơ và quá trình truyền tín hiệu thần kinh.

Loại dưa hấu đỏ, có hạt thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Freepik

Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm (FDC), Mỹ, hạt dưa hấu cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên như sắt, folate và niacin. Chuyên gia dinh dưỡng Kacie Barnes cho biết nhiều người có thể làm bơ, bột từ hạt dưa hấu hoặc rang hạt dưa để ăn.

Dù vậy, Amidor cảnh báo ăn quá nhiều hạt dưa hấu có thể dẫn đến táo bón, khó chịu đường tiêu hóa. Lượng chất xơ đưa vào cơ thể lớn sau khi ăn hạt dưa đôi khi khiến đường ruột quá tải.

Hạt dưa hấu cũng chứa nhiều calo, dễ gây tăng cân nếu ăn quá nhiều. Tiến sĩ Bisht đề xuất dùng khoảng 30 g hạt dưa mỗi ngày. Hạt đã rang hoặc nảy mầm sẽ tốt cho sức khỏe hơn, bởi chúng dễ tiêu hóa và chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Giống với hạt dưa hấu, các chuyên gia cho biết một số loại hạt an toàn khi ăn gồm hạt dưa chuột, hạt lựu, hạt thanh long. Các loại hạt có thể gây độc tố nếu tiêu thụ quá mức là hạt anh đào, hạt táo, hạt mơ. Ba loại hạt này chứa axit prussic, còn được gọi là xyanua - một chất độc có thể gây tử vong.

Thục Linh (Theo Very Well Health)