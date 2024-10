Ân hận vì hình xăm đánh dấu tuổi 18

'Đến giờ, mỗi khi nhìn lại hình xăm trên người, tôi lại tự hỏi: 'Không hiểu ngày ấy mình nghĩ cái gì mà đi xăm lên da thịt?'.

"Điều tôi hối hận nhất là xăm hình trên cánh tay. Khi còn trẻ, tôi đeo khuyên mắt, xăm mình, vì nghĩ đó là nghệ thuật, nhưng giờ thấy là không phải. Khi tôi đặt hình xăm ở trên người, nó chỉ còn là sở thích. Ngoài ra, tôi thấy bất tiện vì có hình xăm... Tôi từng nghĩ đến chuyện xóa xăm nhưng lại sợ để lại sẹo. Nếu được làm lại, tôi sẽ chỉ xăm vào chỗ ít người thấy". Đó là chia sẻ của ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh về hình xăm trên cổ tay.

Tôi may mắn vì không làm nghệ sĩ, người của công chúng, hay những công việc nhạy cảm nên không tới nỗi hối hận vì đã xăm mình. Nhưng thú thật, mỗi khi nhìn lại hình xăm trên người từ năm lớp 11, tôi cứ tự hỏi trong đầu: "Chẳng hiểu hồi đấy mình nghĩ cái gì?". Cũng may là tôi xăm bằng mực trắng, nên cũng không rõ mấy.

Nhìn từ chính bản thân mình, tôi luôn khuyên các bạn trẻ rằng ai chưa xăm mình thì tốt nhất đừng xăm nếu đó không phải đam mê của bạn. Những cái suy nghĩ như kiểu: đánh dấu cột mốc cuộc đời; khởi đầu tuổi 18; ngày, tháng, năm sinh của bố mẹ, người yêu; vài câu tâm đắc; hay kể cả "my body my choice" gì đó đi nữa, cuối cùng cũng sẽ tan biến chỉ sau một, hai tháng mà thôi. Và rồi vài tháng tới một năm sau, có khi bạn cũng chẳng bao giờ nhìn lại hình xăm đó nữa.

>> 'Bông hồng xăm trên ngực sau 20 năm thành hoa héo'

Tất nhiên, xăm hình chẳng xấu. Nhưng cứ thử đặt mình vào vị trí của bố mẹ, bạn sẽ hiểu. Sinh ra một đứa con, có cái nốt ruồi, bố mẹ cũng tiếc đứt ruột, mà giờ con cái lại đi xăm hình, xăm chữ lên da thịt, thì ai chẳng đau. Đơn giản vì họ sống đủ lâu để biết việc làm đó của bạn là vô nghĩa và đôi khi sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai của bạn sau này. Người lớn phản đối chuyện xăm mình vì họ lo cho con trẻ, chứ chẳng phải do suy nghĩ cổ hủ gì cả.

Bản thân tôi sau khi đi xăm về, chỉ một tháng sau là gần như chẳng bao giờ nhìn lại hình xăm đó nữa, đặc biệt là xăm theo phong trào, "đu trend". Đừng biện minh bằng mấy suy nghĩ như kiểu: tuổi trẻ phải sống YOLO, xăm mình để bắt kịp xu thế, "my body my choice"... Những thứ đó sớm muộn cũng sẽ tan biến, chỉ còn lại hình xăm in hằn trên da thịt bạn, mãi mãi chẳng thế trở lại nguyên vẹn như lúc đầu.

Tất nhiên, nếu bạn coi xăm mình là đam mê thì tôi không nói vì đó là thứ nên được tôn trọng. Nhưng nếu bạn chỉ đi xăm vì nghĩ nhìn vào sẽ thấy mình trưởng thành hơn, hay để đánh dấu một cột mốc này nọ trong cuộc đời thì tốt nhất là nên dừng lại trước khi quá muộn. Sự tự hào, hưng phấn, kiêu hãnh này nọ sẽ chỉ xuất hiện trong đầu bạn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và sau đó, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi hối hận muộn màng cùng "vết sẹo" trên da.

BL