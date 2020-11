Ăn gì sống khỏe trong mùa đông?

MỹLời khuyên về các chất dinh dưỡng và thực phẩm hữu ích cho mùa đông, đặc biệt với người cao tuổi.

Mùa đông là quãng thời gian nhiệt độ giảm xuống thấp, khí trời lạnh khiến nhiều người có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn so với các mùa khác. Tăng cường sức đề kháng bằng việc ăn uống điều độ, sử dụng các thực phẩm giúp phục hồi năng lượng và hệ thống miễn dịch là yếu tố rất quan trọng giúp con người giữ gìn sức khỏe trong mùa đông.

Dưới đây là một số gợi ý về các chất dinh dưỡng và thực phẩm hữu ích:

Vitamin B12

Vitamin B12 có thể giúp cơ thể chống lại mùa đông rét mướt. Theo Mark Moyad, chuyên gia về các loại thuốc bổ sung và thay thế tại Trung tâm Y tế Đại học Michigan, vitamin B12 đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone serotonin, giúp con người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bổ sung đủ B12 có thể giúp ngăn chặn các triệu chứng mệt mỏi hay trầm cảm. Khi không có B12, các cơ quan trong cơ thể có khả năng vận hành thiếu hiệu quả, đặc biệt trong mùa đông khi khí trời ảm đạm.

Còn theo Donald Hensrud, giám đốc chương trình Sống khỏe của Bệnh viện Mayo (Rochester, bang Minnesota), khoảng 15% người trên 65 tuổi thiếu vitamin B12. Do đó nên bổ sung 500 đến 1.000 microgam B12 mỗi ngày. Vitamin B12 có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như sữa, thịt hay ngũ cốc.

Bổ sung các vitamin và các chất dinh dưỡng đầy đủ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh: Medlife

Vitamin C

Vitamin C có vai trò quan trọng, giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt hơn. Theo chuyên gia Mark Moyad, vitamin C tuy không có khả năng chữa khỏi hoặc ngăn ngừa cảm lạnh, nhưng đã được chứng minh là có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng cũng như giúp cơ thể phòng ngừa một số bệnh thường gặp trong mùa đông.

Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 75 đến 90 miligam một ngày cho người lớn. Có thể bổ sung vitamin C qua sử dụng các loại thực phẩm bao gồm trái cây họ cam quýt, cà chua và khoai tây... trong đó thông dụng nhất là cam vì chứa hàm lượng vitamin C cao.

Vitamin D

Vitamin D là một yếu tố quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Về cơ bản, cơ thể có thể tự tạo ra vitamin D thông qua việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, khi mùa đông lạnh, thiếu ánh sáng mặt trời, lượng vitamin D có thể thiếu hụt. Vì vậy, Barbara Davis, một chuyên gia dinh dưỡng tại Canton, bang Connecticut, cho rằng đối với những người ăn chay trường hoặc sống ở vùng Bắc bán cầu nên bổ sung vitamin D để đảm bảo đủ lượng cung cấp cho cơ thể. Vitamin D có thể được tìm thấy trong cá, trứng, nấm...

Đáng chú ý, một số nhà nghiên cứu đang xem xét các mối liên hệ có thể có giữa sự thiếu hụt vitamin D với khả năng nhiễm bệnh cũng như điều trị Covid-19. Các nghiên cứu này cũng cho biết đã có những phát hiện ban đầu về việc sử dụng vitamin D để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh Covid-19.

Chất kẽm và sắt

Kẽm có thể giúp hệ thống miễn dịch chống lại vi khuẩn và virus. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hiệu quả của kẽm đối với mức độ nghiêm trọng và thời gian nhiễm chứng cảm lạnh. Kết quả cho thấy, nếu cơ thể được bổ sung kẽm thường xuyên sẽ rút ngắn thời gian nhiễm bệnh, chóng phục hồi hơn so với không bổ sung kẽm. Các thực phẩm bổ sung nhiều kẽm cho cơ thể bao gồm hàu, thịt đỏ, thịt gia cầm, cua và tôm hùm, cũng như đậu, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Trong khi đó, nếu không bổ sung đủ sắt cho cơ thể có thể dẫn đến thiếu máu, các triệu chứng có thể bao gồm mệt mỏi; trí nhớ và sự tập trung suy giảm; khả năng chống lại nhiễm trùng thấp. Chất sắt cho cơ thể có thể được tìm thấy trong thực phẩm bao gồm thịt đỏ, hải sản, thịt gia cầm, đậu, rau bina, ngũ cốc...

Việc bổ sung các vitamin và các chất dinh dưỡng trên sẽ giúp bạn tăng cường thêm năng lượng, củng cố hệ miễn dịch, giúp bạn có nhiều sức khỏe hơn để vượt qua mùa đông giá rét.

Bảo Châu (Theo Wall Street Journal)