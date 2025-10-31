Ăn gan lợn có giúp chữa trị hoặc phòng viêm gan B?

Vợ tôi thường mua gan lợn cho cả nhà ăn với mong muốn "ăn gì bổ nấy", giúp phòng và chữa viêm gan B. Việc này có đúng không? (Văn Thái, 35 tuổi, Lai Châu)

Trả lời:

Gan lợn giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chứa nhiều vitamin A, B, D, đạm và kẽm, tốt cho quá trình tạo máu và hỗ trợ miễn dịch. Tuy nhiên, thực phẩm này không có tác dụng phòng hay điều trị viêm gan B. Thực tế, gan là cơ quan giải độc nên có thể tích tụ chất thải, kim loại nặng, vi sinh vật. Nếu không chế biến kỹ, ăn gan lợn có thể gây nhiễm khuẩn, ký sinh trùng, thậm chí virus nguy hiểm như viêm gan E, liên cầu lợn...

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm do virus HBV gây ra, lây qua đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không an toàn. Virus không thể bị tiêu diệt qua ăn uống. Người mắc bệnh cần điều trị kháng virus lâu dài, kết hợp chế độ ăn lành mạnh, hạn chế rượu bia, thực phẩm gây hại cho gan.

Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, song không có khả năng phòng ngừa, chữa trị viêm gan B. Ảnh: Vecteezy

Với người chưa nhiễm, cách phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vaccine đầy đủ. Việt Nam hiện có nhiều loại vaccine viêm gan B cho trẻ em và người lớn, gồm vaccine đơn và loại kết hợp phòng viêm gan A và B cùng lúc. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, trẻ sơ sinh cần tiêm trong vòng 24 giờ sau sinh và theo lịch tiêm chủng định kỳ.

Trước khi tiêm, người lớn cần xét nghiệm máu xem cơ thể có kháng thể hay chưa, có nhiễm bệnh không. Hai xét nghiệm tối thiểu trước khi tiêm ngừa là HbsAg, AntiHBs. Nếu xét nghiệm máu chưa nhiễm virus (HBsAg âm tính) và chưa có kháng thể viêm gan B (AntiHBs âm tính), kháng thể thấp dưới mức bảo vệ sẽ được chỉ định tiêm ngừa.

Ngoài ra, để phòng viêm gan B, mọi người cần duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống hợp lý, không dùng chung đồ cá nhân, tránh thức khuya, không hút thuốc lá để bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC