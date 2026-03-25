Ấn Độ lần đầu mua dầu Iran sau 7 năm

Reliance Industries đã mua 5 triệu thùng dầu thô Iran với giá cao hơn 7 USD so với dầu Brent.

Ngày 24/3, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết Reliance Industries (Ấn Độ) - một trong những hãng lọc dầu lớn nhất thế giới - mua 5 triệu thùng dầu thô Iran từ Công ty Dầu Quốc gia Iran (NIOC). Việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt với mặt hàng này.

Lô dầu này được giao dịch với giá thấp hơn 7 USD mỗi thùng so với mức 100 USD của dầu Brent hiện tại, nhưng chưa rõ khi nào chúng sẽ được giao.

Một tàu neo đậu cạnh giàn khoan dầu ngoài khơi thành phố Ilam của Iran tại vịnh Ba Tư, tháng 9/2025. Ảnh: Iranintl

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính phủ nước này tạm dỡ bỏ lệnh trừng phạt với dầu Iran trên biển trong 30 ngày. Việc này áp dụng với dầu chất lên tàu từ ngày 20/3 trở về trước, có hiệu lực đến 19/4. Đây là lần thứ 3 Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt về dầu thô kể từ đầu chiến sự tại Trung Đông.

Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới. Trước khi mua dầu Iran, các hãng lọc dầu nước này đã mua hơn 40 triệu thùng dầu Nga. Việc này được thực hiện sau khi Mỹ tạm cho phép các nước mua dầu Nga trên biển để xoa dịu căng thẳng nguồn cung.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ mua dầu Iran kể từ tháng 5/2019. Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Kể từ đó, Trung Quốc trở thành khách mua chính của dầu Iran giá rẻ, với khoảng 1,38 triệu thùng một ngày trong năm ngoái, theo số liệu của Kpler. Dầu Iran thường được đổi xuất xứ khi vận chuyển.

Nhiều nhà máy lọc dầu khác ở châu Á cũng đang đánh giá khả năng mua dầu Iran. Tuy nhiên, ngày 23/3, một lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc Sinopec - hãng lọc dầu lớn nhất châu Á - cho biết không có ý định mua sản phẩm này.

Iran là một trong các quốc gia có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Dù vậy, hoạt động sản xuất tại đây bị hạn chế do nhiều năm chịu lệnh trừng phạt quốc tế và không được đầu tư đúng mức.

Mỗi ngày quốc gia này sản xuất 3,3 triệu thùng dầu thô, và khoảng 1,3 triệu thùng khí ngưng tụ (condensate) cùng nhiên liệu lỏng khác. Hiện tại, quốc gia vùng Vịnh là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 3 trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đóng góp 4,5% nguồn cung toàn cầu.

Hà Thu (theo Reuters)