Mỹ tạm thời cho phép mua dầu Nga trên biển

Để hạ nhiệt giá dầu thế giới, Mỹ cho phép các nước mua dầu Nga đang lênh đênh trên biển trong 30 ngày, đến ngày 11/4.

Ngày 12/3, trong một bài đăng trên X, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết họ "tạm thời cho phép các nước mua dầu Nga đang mắc kẹt trên biển", nhằm bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu. Chính sách này kéo dài 30 ngày.

Ông khẳng định biện pháp "ngắn hạn, quy mô hẹp" này chỉ áp dụng với số dầu đang trong quá trình vận chuyển và "không mang lại lợi ích tài chính lớn cho chính phủ Nga". Vì phần lớn nguồn thu năng lượng của chính phủ nước này đến từ các khoản thuế đã được tính ngay thời điểm khai thác.

Trên website của Bộ Tài chính Mỹ, một thông báo khác cho biết quy định miễn trừ áp dụng với các sản phẩm dầu thô của Nga đã được bốc lên tàu trước hoặc vào lúc 12h01 sáng (giờ Mỹ) ngày 12/3. Các giao dịch mua được phép thực hiện đến 12h01 phút ngày 11/4.

Một tàu dầu thả neo tại thành phố cảng Nakhodka (Nga) tháng 12/2022. Ảnh: Reuters

Thông báo của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Năng lượng nước này cho biết sẽ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. Con số này nằm trong kế hoạch xả 400 triệu thùng dầu được các nước thành viên Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) công bố ngày 11/3. Tuy nhiên, giá dầu sau đó vẫn tăng cao, hiện giao dịch quanh 95-100 USD một thùng.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng tạm thời cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trên biển trong 30 ngày. Nguồn tin của Bloomberg hôm 11/3 cho biết New Delhi đã mua khoảng 30 triệu thùng dầu Nga từ khi được cấp phép.

Ấn Độ là khách mua hàng đầu của dầu Nga sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra năm 2022. Dù vậy, vài tháng gần đây, họ giảm mua sau khi đạt thỏa thuận thương mại với Washington.

Ngày 12/3, Guardian trích các số liệu cho thấy Nga có thể đã thu về khoảng 6 tỷ euro (6,9 tỷ USD) từ bán nhiên liệu hóa thạch (dầu thô, khí đốt và than đá) trong 2 tuần kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) cho biết giá trung bình ngày của các sản phẩm trên đã tăng 14% tháng này so với tháng 2.

Dầu Nga bị phương Tây trừng phạt từ năm 2022, sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước G7 đã cấm nhập khẩu dầu thô và nhiều sản phẩm dầu từ Moskva, đồng thời áp dụng trần giá nhằm hạn chế nguồn thu của nước này từ xuất khẩu năng lượng. Theo đó, các hãng bảo hiểm, vận tải phương Tây chỉ được cung cấp dịch vụ cho dầu Nga nếu giá bán dưới 48 USD. Các tàu chở dầu bị nghi giúp Nga lách lệnh trừng phạt cũng bị đưa vào danh sách đen.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)