Ấn Độ khẳng định quy mô kinh tế đã vượt Nhật Bản

Chính phủ Ấn Độ ước tính họ đã vượt Nhật Bản để thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, và hy vọng vượt Đức trong 3 năm nữa.

Tại báo cáo kinh tế cuối năm ngày 29/12, chính phủ Ấn Độ cho biết quy mô GDP năm nay đạt 4.180 tỷ USD, và hiện là "một trong những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, có nền tảng vững chắc để duy trì đà tăng này".

"Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới", báo cáo nêu. Nước này kỳ vọng thay thế Đức ở vị trí thứ 3 trong 2,5 năm nữa khi quy mô kinh tế đạt 7.300 tỷ USD vào 2030.

Dù vậy, đây mới là số liệu ước tính. Con số chính thức sẽ được công bố năm tới. Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Ấn Độ vượt Nhật Bản năm 2026, với GDP lần lượt là 4.510 tỷ USD và 4.460 tỷ USD.

Khách hàng mua rau củ tại một chợ ngoài trời ở Ahmedabad (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Những dự báo lạc quan được New Delhi đưa ra bất chấp lo ngại kinh tế sau khi nước này bị Mỹ nâng thuế nhập khẩu lên 50% hồi tháng 8 vì mua dầu Nga.

Trong báo cáo, quốc gia Nam Á nhận định sự tăng trưởng bền vững "phản ánh sức chống chịu trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tiếp biến động".

Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới từ năm 2022 khi GDP nước này vượt Anh, theo số liệu của IMF.

Dù vậy, ngoài GDP, các số liệu khác cho thấy bức tranh nền kinh tế quốc gia Nam Á vẫn còn nhiều điểm tối. Họ đã vượt nước láng giềng Trung Quốc thành quốc gia đông dân nhất thế giới năm 2023. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP bình quân đầu người năm ngoái chỉ đạt 2.694 USD. Con số này của Nhật Bản và Đức lần lượt gấp 12 lần và 20 lần.

Hơn 25% dân số Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10-26 tuổi, theo số liệu của chính phủ. Quốc gia này vẫn chật vật tạo ra các công việc lương cao cho hàng triệu người trẻ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi năm nay công bố giảm mạnh thuế tiêu dùng và thúc đẩy cải tổ luật lao động, sau khi tăng trưởng nước này chạm đáy 4 năm hồi tháng 3. Đồng rupee cũng xuống thấp kỷ lục so với đôla Mỹ đầu tháng này, do nhà đầu tư lo ngại Ấn Độ không có thỏa thuận thương mại với Mỹ và tác động của thuế nhập khẩu lên hàng hóa nước này.

Hà Thu (theo AFP)