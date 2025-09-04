Ấn Độ giảm thuế tiêu dùng hàng trăm mặt hàng để kích cầu

Củng cố nền kinh tế trước rào cản xuất khẩu vào Mỹ, Ấn Độ giảm thuế tiêu dùng để kích cầu tiêu thụ nội địa.

Hôm 3/9, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST - thuế tiêu dùng) xuống 2 mức: 5% và 18%, thay vì 4 mức 5%, 12%, 18% và 28% như trước.

Chính sách sẽ hiệu lực từ ngày 22/9, đúng dịp bắt đầu Lễ hội Sharad Navratri và trước thềm Lễ hội ánh sáng Diwali tháng 10 tới.

Hàng trăm mặt hàng tiêu dùng, từ máy điều hòa đến ôtô cỡ nhỏ được áp mức thuế thấp hơn. Việc mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế sẽ không bị đánh thuế. Riêng một số sản phẩm như ôtô hạng sang, thuốc lá và xì gà vẫn bị đề xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 40%.

Công nhân đo vải để chuẩn bị may váy tại một xưởng sản xuất hàng may mặc ở Noida, Ấn Độ, ngày 7/8. Ảnh: Reuters

Giảm thuế tiêu dùng là một phần trong kế hoạch rộng lớn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm bảo vệ nền kinh tế trước tác động từ thuế quan của Mỹ. "Những cải cách toàn diện này sẽ cải thiện cuộc sống của người dân và đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là các tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ", ông Modi viết trên mạng xã hội X.

Quan hệ thương mại Ấn Độ - Mỹ mở rộng những năm gần đây nhưng vẫn dễ bị tổn thương trước các tranh chấp về quyền tiếp cận thị trường và áp lực chính trị. Tháng trước, ông Trump áp thêm 25% thuế với hàng Ấn Độ để đáp trả việc nước này tiếp tục mua dầu của Nga

Đến nay, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới thuộc nhóm bị ông Trump áp thuế cao nhất. Từ 27/8, tổng mức thuế nhập khẩu với nhiều hàng nước này vào Mỹ là 50%, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 48,2 tỷ USD kim ngạch.

Giới chức cảnh báo mức thuế này có thể khiến xuất khẩu sang Mỹ không còn khả thi về mặt thương mại, kéo theo mất việc làm và tăng trưởng chậm lại. Để giảm thiểu tác động, nền kinh tế Nam Á đang nỗ lực mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác như châu Âu, Mỹ Latinh, châu Phi và Đông Nam Á.

Các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu đang trở nên cấp bách hơn khi nước này tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ. New Delhi cũng đang thảo luận các biện pháp hỗ trợ tài chính như lãi suất vay ưu đãi cho nhà xuất khẩu.

Phiên An (theo AP)