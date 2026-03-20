Ấn định thời gian tổ chức FIFA ASEAN Cup

Thụy SĩLiên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức FIFA ASEAN Cup từ tháng 9-10/2026.

Quyết định được thông qua sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich ngày 20/3. Giải đấu quy tụ 11 đội tuyển quốc gia Đông Nam Á - FIFA ASEAN Cup - sẽ diễn ra trong khung thời gian FIFA Days mở rộng mới, áp dụng từ năm 2026.

Theo đó, các đợt tập trung đội tuyển trong tháng 9 và tháng 10 sẽ được gộp thành một giai đoạn kéo dài ba tuần (từ 21/9 đến 6/10), mỗi đội có thể thi đấu tối đa 4 trận.

Tuy nhiên, thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup đang được nghiên cứu.

Thêm giải đấu FIFA ASEAN Cup sẽ giúp bóng đá Việt Nam và Thái Lan có thêm nhiều cơ hội cọ xát tích lũy kinh nghiệm và tranh tài những trận đấu nảy lửa. Ảnh: Đức Đồng

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh, tổ chức này tiếp tục cam kết phát triển bóng đá toàn cầu thông qua các sáng kiến mới, đồng thời khẳng định vai trò của bóng đá trong việc kết nối các quốc gia, thúc đẩy tinh thần hòa bình.

Hiện LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cùng các liên đoàn thành viên vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch tổ chức FIFA ASEAN Cup. Tuy vậy, với sự hậu thuẫn từ FIFA, giải đấu mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt đáng chú ý cho bóng đá Đông Nam Á thời gian tới.

Với giải đấu mới, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ dự hai giải đấu cấp khu vực trong cùng năm 2026. Trước đó, giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup - sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đây là giải đấu truyền thống, được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1996, và Việt Nam là đương kim vô địch.

Việc FIFA tổ chức thêm FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá khu vực, đồng thời tạo thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc cũng đặt ra thách thức không nhỏ về lực lượng và sự chuẩn bị của các đội.

Đức Đồng