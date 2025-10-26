FIFA sẽ tổ chức giải đấu đặc biệt cho Đông Nam Á

MalaysiaLiên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận sẽ tổ chức giải đấu đặc biệt FIFA ASEAN Cup cho 11 đội tuyển Đông Nam Á.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) hôm nay, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã ký thỏa thuận với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025.

Theo thỏa thuận này, FIFA sẽ cho ra đời FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới. Đây là giải đấu quy tụ tất cả đội tuyển thuộc liên đoàn thành viên FIFA khu vực Đông Nam Á, với thể thức tương tự FIFA Arab Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) ký thỏa thuận giải FIFA ASEAN Cup với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn (phải) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025. Ảnh: FIFA

Chủ tịch Infantino xem FIFA ASEAN Cup là sự bổ sung tuyệt vời cho lịch đấu bóng đá khu vực Đông Nam Á. "Giải đấu không chỉ tạo ra tác động trong khu vực mà còn cho phép những cầu thủ hay nhất của ASEAN tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Thông qua FIFA ASEAN Cup, chúng tôi đang đoàn kết các quốc gia lại với nhau", ông nói thêm.

Người đứng đầu FIFA tin giải đấu mới sẽ là thành công to lớn, giúp thúc đẩy bóng đá quốc gia trong khu vực và hỗ trợ bóng đá phát triển trên toàn Đông Nam Á

FIFA Arab Cup là giải đấu do FIFA tổ chức, quy tụ các đội tuyển nam của các quốc gia thuộc thế giới Arab. Giải tổ chức lần đầu năm 2021 tại Qatar cũng là một giải đấu thử nghiệm cho World Cup 2022. FIFA Arab Cup tổ chức bốn năm một lần. Giải 2025 tiếp tục thi đấu tại Qatar.

Hiện chưa rõ FIFA ASEAN Cup sẽ tổ chức vào thời gian nào, với thể thức ra sao. Nhưng theo các nhà chuyên môn, giải đấu này có thể sẽ tổ chức nào năm lẻ hoặc các dịp FIFA Days. Bởi khu vực Đông Nam Á đã có giải vô địch khu vực mang tên ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) tổ chức vào các năm chẵn.

Đức Đồng