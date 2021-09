PhápTạp chí France Football công bố lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2021 sẽ diễn ra ngày 29/11 tại Paris.

Hôm 29/9, France Football thông báo sẽ trao Quả Bóng Vàng 2021, sau một năm gián đoạn vì Covid-19. Danh sách đề cử sẽ công bố vào thứ sáu 8/10. Còn lễ trao giải diễn ra ngày 29/11 tại nhà hát Chatelet, Paris.

Nhiều chuyên gia đánh giá Messi sẽ nhận Quả Bóng Vàng thứ bảy trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters

Trong lần thứ 65 tổ chức giải thưởng này, tạp chí Pháp sẽ trao Quả Bóng Vàng cho cầu thủ nam và nữ hay nhất, giải Yachine cho thủ môn hay nhất và giải Kopa cho cầu thủ trẻ hay nhất.

Với giải Quả Bóng Vàng nam, 180 nhà báo quốc tế sẽ chọn ra 30 đề cử. Còn Quả Bóng Vàng nữ sẽ do 50 nhà báo gút danh sách 20 đề cử. 10 đề cử giải Yachine cũng sẽ do 180 nhà báo quốc tế nói trên lọc ra. Còn 10 đề cử giải Kopa do 32 người từng đoạt Quả Bóng Vàng chọn.

Lần gần nhất France Football trao giải năm 2019, Lionel Messi nhận Quả Bóng Vàng nam, Megan Rapinoe cầm Quả Bóng Vàng nữ, Alisson Becker lĩnh giải Yachine còn Mathijs de Ligt nhận giải Kopa.

Ấn định ngày trao Quả Bóng Vàng 2021

Quả Bóng Vàng được coi là giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá. Messi đang giữ kỷ lục sáu Bóng Vàng nam (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019), nhiều hơn một quả so với Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 và 2017). Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten cùng được vinh danh ba lần. Còn lại năm cầu thủ nhận giải hai lần là Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazario, Alfredo di Stefano, Kevin Keegan và Karl-Heinz Rummenigge.

Hoàng An (theo LeParisien)