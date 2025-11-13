Ăn đậu phụ có làm suy giảm ham muốn?

Gia đình tôi hay ăn đậu phụ, song tôi lo lắng liệu thực phẩm này có làm giảm ham muốn ở đàn ông? (Hoàng, 39 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Đậu phụ là nguồn thực phẩm phong phú về dinh dưỡng, chứa nhiều protein, canxi, sắt, magie và vitamin B, đều là các dưỡng chất tốt cho sức khỏe tổng thể và cung cấp năng lượng. Trong đó, protein rất quan trọng giúp duy trì sức khỏe cơ bắp và hormone tình dục. Canxi và magie là khoáng chất quan trọng để duy trì sức khỏe xương, cơ bắp. Sắt giúp cung cấp oxy cho cơ thể, giúp duy trì sức khỏe và năng lượng.

Nhiều người lo lắng ăn đậu phụ có thể ảnh hưởng đến hormone nam giới, lý do trong đậu phụ chứa một loại phytoestrogen, gọi là isoflavone, một hợp chất tương tự estrogen. Estrogen là hormone nữ giới, tác dụng đối lập với testosterone, hormone sinh dục nam.

Thực tế, tiêu thụ isoflavone từ đậu phụ không làm tăng estrogen quá đáng kể ở nam giới. Do đó, ăn đậu phụ không gây suy giảm ham muốn tình dục. Ngược lại, các chất protein, kẽm, sắt trong các loại đậu giúp tăng cường sức khỏe sinh lý, ngăn ngừa tình trạng rối loạn chức năng tình dục. Đậu phụ còn chứa ít cholesterol và chất béo, được coi là một siêu thực phẩm để giảm cân và ngăn ngừa béo phì hiệu quả. Bên cạnh đó, với hàm lượng calo thấp, đậu phụ nằm trong nhóm các thực phẩm giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Chế độ dinh dưỡng và lối sống ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe sinh lý nam giới. Vì vậy, để ngăn chặn suy giảm sức khỏe sinh lý, đàn ông cần có lối sống lành mạnh. Thói quen hút thuốc, uống rượu bia, ít vận động, căng thẳng kéo dài hoặc thiếu ngủ đều tác động tiêu cực đến sinh lý đàn ông. Chế độ ăn thiếu vitamin (như vitamin D, B12), khoáng chất (kẽm, magie) cũng làm suy yếu sức khỏe sinh lý.

Mãn dục nam thường bắt đầu từ sau 40 tuổi. Để làm chậm quá trình này, đàn ông nên tăng cường vận động, tập thể dục tăng cơ (nâng tạ, chống đẩy) giúp kích thích sản sinh testosterone. Bổ sung dinh dưỡng, ăn thực phẩm giàu kẽm (hàu, thịt bò), vitamin D (cá hồi, trứng), hạn chế đồ chiên rán. Ngoài ra, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu đo nồng độ testosterone 1-2 lần/năm để phát hiện sớm bất thường.

Đậu phụ phong phú về dinh dưỡng, ít calo, chế biến hợp lý rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh

Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ