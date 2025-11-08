Ăn củ cải trắng có giúp phòng bệnh hô hấp?

Tôi nghe nói củ cải trắng được gọi là nhân sâm của người Việt vì có tác dụng tăng cường miễn dịch, giúp phòng bệnh hô hấp, có đúng không? (Thúy Hằng, 38 tuổi, Lạng Sơn)

Trả lời:

Củ cải trắng là thực phẩm quen thuộc, có tính mát, vị cay ngọt, hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho, loãng đờm. Loại củ này giàu vitamin C, B, K, canxi, kali, magie... giúp tăng cường miễn dịch và có đặc tính kháng viêm. Tuy nhiên, ăn củ cải không giúp phòng bệnh đường hô hấp. Mọi người không nên lạm dụng vì có thể gây dị ứng, ảnh hưởng tuyến giáp, đặc biệt với phụ nữ mang thai.

Hiện nay, miền Trung và miền Nam vẫn đang ảnh hưởng bởi mưa bão, độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus, nấm mốc phát triển và gây bệnh. Miền Bắc đã vào mùa đông, thời tiết lạnh khiến hệ miễn dịch suy giảm, mọi người có xu hướng ở trong không gian kín khiến các mầm bệnh dễ lây lan. Trong đó, các tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến như cúm, phế cầu, virus hợp bào hô hấp RSV... Do đó, mọi người nên chủ động phòng bệnh bằng nhiều biện pháp, không phụ thuộc vào một phương pháp.

Củ cải trắng có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, song không nên lạm dụng. Ảnh minh họa: Vecteezy

Đầu tiên, mỗi người nên tạo lối sống lành mạnh, bao gồm: sử dụng thực phẩm đa dạng dinh dưỡng, tăng cường trái cây và rau xanh, uống đủ nước, hạn chế nước đá, thường xuyên tập thể dục, ngủ đúng giờ; khi đi ra ngoài, mọi người nên đeo khẩu trang, mặc quần áo phù hợp, tránh để quá nóng hoặc quá lạnh; giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ... Cùng với đó, tiêm vaccine là biện pháp tăng cường kháng thể chủ động và hiệu quả.

Hiện Việt Nam có vaccine RSV của Pfizer tiêm một mũi cho phụ nữ mang thai từ tuần 24–36 và người từ 60 tuổi trở lên. Kháng thể đơn dòng Nirsevimab của Sanofi giúp bảo vệ trẻ sơ sinh từ 1 ngày tuổi đến 24 tháng tuổi. Lịch tiêm một mũi duy nhất cho trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi, liều lượng tùy theo cân nặng, trẻ trên 12 tháng đến 24 tháng tuổi có nguy cơ cao nhiễm RSV tiêm hai mũi ở hai vị trí khác nhau trong cùng một ngày, giúp bảo vệ trẻ suốt mùa bệnh RSV thường kéo dài 5-6 tháng.

Vaccine cúm có 4 loại, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, cần nhắc lại hằng năm. Vaccine phế cầu có 5 loại, phù hợp từng độ tuổi. Ngoài ra, nên tiêm phòng các bệnh hô hấp khác như sởi, thủy đậu, não mô cầu, ho gà, bạch hầu để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Bác sĩ Lê Thị Gấm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC