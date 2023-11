Ăn cá bụng to hay bé tốt hơn?

Khi mua cá, tôi thường chọn những con bụng to vì nghĩ rằng sẽ nhiều thịt và giàu dinh dưỡng hơn cá bụng bé, điều này có đúng? (Phương, 32 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mỗi loại cá có thành phần dinh dưỡng khác nhau, cá bụng to hay bụng bé cũng vậy. Thông thường, các chuyên gia sẽ so sánh lượng thịt cá để đánh giá hàm lượng dinh dưỡng. Càng nhiều thịt, hàm lượng dinh dưỡng càng cao.

Dưới góc độ ẩm thực, cá bụng thon khi chế biến sẽ ngon hơn cá bụng to, bởi cá bụng to thường là cá cái, nếu đang có trứng sẽ ít thịt hơn và không ngon vì cá bị gầy. Còn nếu cá không có trứng nhưng bụng to thì có thể trong bụng chứa nhiều mỡ và nội tạng.

Ngoài ra, cách nuôi cũng ảnh hưởng vị ngon của cá. Loại sống và được nuôi tự nhiên sẽ khác so với nuôi công nghiệp. Với cá nuôi công nghiệp, không nên ăn lòng vì đó là bộ phận tiêu hóa, dễ tồn dư kim loại nặng hoặc nhiễm ký sinh trùng. Các loại nội tạng cá có thể sử dụng là gan, mỡ và trứng cá.

Đặc biệt, lưu ý chỉ sử dụng cá khi mới mổ xong, còn tươi. Khi sơ chế, cần mổ phanh bụng cá, dù cá bụng to hay bé, vệ sinh phía trong, nhất là phần màng đen gây tanh, có thể chứa nhiều tạp chất gây hại sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội