'Ăn 3 đắng - tránh 2 ngọt' tốt cho gan

Lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Đông y Hà Nội, cho biết gan có chức năng thải độc tố, để duy trì một lá gan khỏe mạnh cần chú ý cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết. Men gan cao là tình trạng cảnh báo chức năng gan bị ảnh hưởng. Bạn nên nhớ "Ăn 3 đắng, tránh 2 ngọt" dưới đây để chăm sóc, bảo vệ cơ quan tiêu hóa này:

Mướp đắng

Mướp đắng còn được gọi là "rau quân tử", dù xào, luộc, nấu với thực phẩm nào vẫn luôn có vị đắng. Y học cổ truyền cho rằng mướp đắng sống có tính lạnh, nấu chín thành tính ấm. Mùa hè ăn sống giúp thanh nhiệt giải hỏa còn ăn chín có tác dụng dưỡng huyết bổ gan, nhuận tỳ bổ thận.

Các nghiên cứu cho thấy muớp đắng có thể tăng cường hệ thống chống oxy hóa của cơ thể thông qua các enzyme nội tại như catalase và superoxide dismutase. Những chất này có thể ngăn chặn tổn thương gan do thói quen uống rượu gây ra. Bên cạnh đó, mướp đắng còn có khả năng tăng cường miễn dịch cho gan hiệu quả và duy trì hoạt động bình thường của gan. Điều này là do hàm lượng vitamin C chứa trong loại quả này.

Khoa học chứng minh chất tạo vị đắng trong mướp đắng giúp thúc đẩy quá trình bài tiết mật, giải độc gan. Vì vậy, trong bữa ăn thường ngày, nên bổ sung thêm thực phẩm này, có thể làm salad, nấu canh, xào trứng.

Rau cải đắng

Rau cải đắng có vị đắng, ngọt dịu, đồng thời rất giàu vitamin, chất xơ, đạm thực vật và các chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra chúng còn cung cấp các nguyên tố vi lượng như canxi, phốt pho, kẽm, đồng.

Thường xuyên ăn cải rau đắng có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch, thúc đẩy chức năng não bộ, gan.

Trà đắng

Uống nước là cách rất tốt để giữ gìn sức khỏe, không chỉ bổ sung nước cho cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu, thúc đẩy trao đổi chất mà còn có lợi cho quá trình hấp thụ, loại bỏ chất thải của hệ tiêu hóa và giảm tổn thương gan bởi các chất chuyển hóa và chất độc. Để bảo vệ gan, hãy uống các loại thảo mộc có vị đắng để dưỡng gan, như trà xanh, vối, trà gừng...

Trà xanh và chiết xuất trà xanh có tác dụng bảo vệ gan. Điều này là do hợp chất polyphenol là epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có thể giảm đáng kể các dấu hiệu tổn thương hay viêm gan. Uống trà xanh cũng có thể phòng ngừa các bệnh gan khác như ung thư gan, viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Hay gừng còn có tác dụng bảo vệ gan khỏi các hợp chất độc hại do uống rượu.

Những loại rau cải đắng tốt cho gan. Ảnh: Bùi Thủy

Ngược với đắng, chất ngọt đại kỵ với gan. Các loại đường như sucrose, glucose, fructose chuyển hóa thành glycogen dự trữ trong gan. Khi cơ thể dư thừa dẫn đến quá tải và chuyển đổi thành chất béo tích tụ dẫn đến gan nhiễm mỡ. Hai món ăn ngọt đại kỵ với gan là chocolate, trà sữa.

Chocolate

Ăn chocolate thường xuyên sẽ khiến cơ thể sản sinh quá nhiều năng lượng và gây béo phì, khiến cho men trong ruột tiết ra quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho đường ruột. Chocolate cũng ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa đường, làm tăng gánh nặng cho gan, thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường thành mỡ.

Trà sữa

Hầu hết trà sữa được làm từ các thành phần thực phẩm tổng hợp nhân tạo. Ngoài ra, thức uống này còn chứa nhiều đường làm tăng gánh nặng cho gan. Trà sữa còn chứa nhiều tinh bột làm giảm quá trình bài tiết nước và natri trong cơ thể.

Thường xuyên dùng đồ uống trên sẽ tăng gánh nặng, ảnh hưởng đến chức năng bình thường của gan gây viêm và xơ gan.

Ngoài hai thực phẩm ngọt trên, bạn lưu ý ăn quá nhiều trái cây cũng không tốt cho gan nhất là loại chứa nhiều đường. Những người gan kém chỉ nên ăn vừa đủ, không ăn loại quá ngọt.

Thúy Quỳnh