Amorim: 'Thắng Brighton còn ý nghĩa hơn hạ Liverpool'

AnhHLV Ruben Amorim đánh giá Man Utd có màn trình diễn hoàn thiện hơn cả về tấn công lẫn phòng ngự trong trận thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, so với trận thắng Liverpool trước đó.

Trên sân Old Trafford hôm 25/10, Man Utd tưởng như sẽ có chiến thắng dễ dàng khi dẫn Brighton 3-0 nhờ công Matheus Cunha, Casemiro, Bryan Mbeumo sau 61 phút. Brighton vùng lên ghi liền hai bàn để rút ngắn cách biệt, trước khi Bryan Mbeumo hoàn tất cú đúp và ấn định tỉ số 4-2 ở phút bù giờ.

HLV Ruben Amorim ăn mừng sau trận Man Utd thắng Brighton 4-2, trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 9 Ngoại hạng Anh tối 25/10/2025. Ảnh: Reuters

Dù có thời điểm bị ép sân, Amorim vẫn đánh giá cao màn trình diễn này hơn cả trận thắng Liverpool 2-1 tại Anfield. "Tôi nghĩ hôm nay là màn trình diễn toàn diện hơn", ông nói sau trận. "Trận gặp Liverpool, họ không đáng thua. Chúng tôi xứng đáng thắng nhưng họ cũng xứng đáng có điểm. Còn hôm nay, chúng tôi làm được mọi thứ: cầm bóng, tạo cơ hội, pressing cao, phòng ngự thấp. Đó là một màn trình diễn hoàn chỉnh, và tôi cảm thấy trưởng thành hơn với tư cách HLV".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đặc biệt hài lòng với cách Man Utd xử lý những giai đoạn khác nhau của trận đấu. "Chiến thắng này rất quan trọng, cả về kết quả lẫn màn trình diễn", Amorim phân tích. "Chúng tôi như thể phải chơi những trận khác nhau trong cùng một trận, và các cầu thủ đã hiểu rõ cần làm gì ở từng thời điểm. Chúng tôi chịu đựng một chút ở cuối trận, nhưng Man Utd phải biết cách vượt qua những thời khắc như thế".

Man Utd gỡ nút thắt của trận đấu ở phút 24, khi Matheus Cunha cứa lòng chìm về góc xa đưa bóng ngoài tầm với của thủ môn Bart Verbruggen mở tỷ số. Kể từ đầu mùa trước, Cunha ghi nhiều bàn từ vòng cấm hơn bất kỳ cầu thủ Ngoại hạng Anh nào khác trên mọi đấu trường (7).

"Bạn có thể thấy cậu ấy khao khát điều đó", Amorim ca ngợi tân binh người Brazil. "Hôm nay Cunha phòng ngự rất tốt, và khi có bóng, tôi hoàn toàn yên tâm với cậu ấy".

Bryan Mbeumo chia vui cùng Benjamin Sesko. Ảnh: AP

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đánh giá cao sự ăn ý giữa Amad Diallo và Bryan Mbeumo - người lập cú đúp - ở hành lang phải. "Rất khó để ngăn hai cầu thủ này, vì họ liên tục đổi vị trí, tốc độ cao và đều giỏi trong các tình huống một đối một", ông nói.

Amorim lần đầu tiên giúp Man Utd thắng ba trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, khi hạ Brighton 4-2, Liverpool 2-1, Sunderland 2-0. HLV 40 tuổi hài lòng, nhưng cũng nhấn mạnh rằng đội bóng không được chủ quan. "Chúng tôi phản ứng tốt hơn và tin rằng có thể giải quyết mọi tình huống. Nhưng ba tuần trước mọi thứ khác hẳn, và ba tuần nữa nó có thể thay đổi. Hãy tận hưởng, nhưng sự khẩn trương trong tập luyện phải luôn được duy trì".

Trận thắng Brighton giúp Man Utd vươn lên thứ tư Ngoại hạng Anh với 16 điểm. Hai vòng tiếp theo, "Quỷ Đỏ" đều phải làm khách, gặp Nottingham Forest ngày 1/11, và Tottenham sau đó một tuần.

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)