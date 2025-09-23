CĐV bị tấn công vì nuôi tóc chờ Man Utd thắng

AnhFrank Ilett bị một người đàn ông tấn công trong trận Man Utd thắng Chelsea ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, hôm 20/9.

Trong video lan truyền trên mạng, Ilett bị một người đàn ông túm tóc, ấn đầu khi đứng trên khán đài sân Old Trafford. Người này được cho là bất bình với việc Ilett để tóc chờ Man Utd thắng năm trận liên tiếp.

"Cút đi, cút đi, tao muốn làm gì thì làm", kẻ tấn công nói. "Nghe này, hắn ta không phải CĐV Man Utd đâu".

Kẻ tấn công sau đó định tiếp cận Ilett lần nữa, nhưng không thành.

Ilett, được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản The United Strand, bắt đầu thử thách không cắt tóc cho đến khi Man Utd thắng năm trận liên tiếp từ tháng 10/2024. Nhưng 351 ngày qua, thành tích tốt nhất của "Quỷ đỏ" là chuỗi ba trận thắng hồi tháng 1. Bộ tóc của Ilett hiện trông như một tổ chim lớn, khiến anh trở nên nổi tiếng và được khoảng 364.000 người theo dõi.

Bất chấp việc bị tấn công, Ilett vẫn vui sau trận thắng Chelsea 2-1 ở vòng 5. "Tóc ướt, nhưng vẫn vui. Hôm nay, Man Utd đã có một chiến thắng lớn và một trận đấu điên rồ. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Còn bốn bước nữa. Tiến lên Man Utd", anh nói.

Trước đó, Ilett từng thừa nhận thử thách kéo dài lâu hơn dự đoán, đồng thời không ngờ mái tóc và số người theo dõi lại lớn đến vậy. Anh cũng từng kỳ vọng có thể cắt tóc vào tháng 11 hoặc 12/2025.

Bốn trận tới, Man Utd sẽ làm khách trên sân của Brentford và Liverpool, xen kẽ với hai trận tiếp Sunderland và Brighton. "Quỷ đỏ" hiện xếp thứ 11 Ngoại hạng Anh, với bảy điểm sau năm vòng. Họ thua Arsenal 0-1 trong ngày ra quân, trước khi hòa Fulham 1-1, thắng Burnley 3-2, thua Man City 0-3 và thắng Chelsea 2-1.

