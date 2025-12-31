Amorim: 'Man Utd trả giá vì những chi tiết nhỏ'

AnhSau trận hòa Wolves 1-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, HLV Ruben Amorim cho rằng Man Utd không thua kém về thế trận nhưng trả giá vì thiếu chính xác và kém hiệu quả trong các tình huống then chốt.

"Hôm nay chúng tôi thiếu sự trôi chảy, thiếu chất lượng và thiếu khả năng tạo cơ hội. Chúng tôi cũng để thủng lưới từ tình huống cố định, đó là những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng và đang khiến đội mất nhiều điểm", Amorim nói sau trận đấu trên sân Old Trafford ngày 30/12.

Trận này, Man Utd được chơi trên sân nhà trước CLB bét bảng Wolves - đội mới chỉ kiếm được hai điểm sau 18 trận. Họ áp đảo trong phần nhiều thời gian, dứt điểm 17 lần với 7 cú trúng đích, nhưng chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG là 0,81 - so với 1,03 của Wolves. Joshua Zirkzee mở tỷ số một cách may mắn cho Man Utd, nhưng để Ladislav Krejci gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp một.

HLV Ruben Amorim phản ứng trong trận Man Utd hòa Wolves 1-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 30/12/2025. Ảnh: PA Wire

Man Utd đang vắng hàng loạt trụ cột, khi Mason Mount, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo chấn thương, còn Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đang thi đấu Cup châu Phi 2025. Vì thế, Amorim phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Leny Yoro (20 tuổi), Ayden Heaven (19), Jack Fletcher (18) và Bendito Mantato (17). Tuy nhiên, Amorim không lấy việc thiết hụt nhân sự làm lý do biện minh cho kết quả không như mong đợi.

"Chúng tôi không dùng việc thiếu người làm cái cớ, giống như trận gặp Newcastle", ông nói. "Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến, có thể hiểu vì sao đội chơi thiếu mạch lạc, thiếu những tình huống một đối một. Đây là trận đấu rất khác so với Newcastle, nơi chúng tôi có nhiều khoảng trống hơn"

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Wolves tổ chức phòng ngự chặt chẽ với số đông cầu thủ ở sân nhà, khiến Man Utd gặp khó trong việc triển khai. "Khi đối thủ chơi thấp và đông người, bạn phải làm việc nhiều hơn, cần sự sáng tạo và trí tưởng tượng để phá vỡ cấu trúc đó. Hôm nay, chúng tôi thiếu chất lượng ấy", Amorim phân tích.

Ayden Heaven (trái) tranh cướp bóng với Hugo Bueno. Ảnh: Reuters

Amorim thừa nhận việc xếp Casemiro đá cặp tiền vệ trung tâm với Manuel Ugarte khiến tuyến giữa Man Utd thiếu sáng tạo, đồng thời cho rằng việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong bối cảnh đội hình sứt mẻ cũng khiến đội gặp thêm khó khăn. "Khi có quá nhiều thay đổi và bạn đưa một cầu thủ trẻ vào, họ sẽ gặp khó. Điều đó rất khác so với khi đội có một bộ khung ổn định", HLV 40 tuổi bày tỏ.

Amorim cũng lý giải những điều chỉnh chiến thuật, gồm việc trở lại sơ đồ ba trung vệ và kéo Patrick Dorgu về cánh trái. Trong trận thắng Newcastle 1-0 cách đây ít ngày, Dorgu đá tiền vệ cánh phải và ghi bàn duy nhất. "Chúng tôi biết Wolves sẽ chơi với hàng thủ năm người và khai thác chiều rộng. Những điều chỉnh đó nhằm tạo ra các tình huống phù hợp nhất với lực lượng hiện có", Amorim phân tích.

Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn lạc quan khi Man Utd chỉ kém nhóm dự Champions League hai điểm sau nửa mùa giải, và tin đội nhà sẽ thi đấu tốt hơn khi các trụ cột trở lại. Ông cũng nhấn mạnh sẽ không mạo hiểm sử dụng những cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất ở trận tiếp theo gặp Leeds ngày 4/1.

Hồng Duy (theo Manutd.com)