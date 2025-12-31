Man Utd hòa đội cuối bảng Ngoại hạng Anh

AnhĐược chơi trên sân nhà và dẫn bàn trước, nhưng Man Utd chỉ có thể hòa Wolverhampton 1-1 ở vòng 19 và lỡ cơ hội vào top 5 Ngoại hạng Anh.

Vắng tới 8 trụ cột, Man Utd tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG là 0,81 kém cả Wolves (1,03), đội đến Old Trafford với chỉ hai điểm sau 18 vòng đầu.

Bàn mở tỷ số trong hiệp một đến theo cách may mắn khi cú dứt điểm của Joshua Zirkzee bật trúng Ladislav Krejci đổi hướng đi vào lưới. Và sau bàn gỡ của chính hậu vệ CH Czech ngay trước giờ nghỉ, Wolves thậm chí có thể thắng trận đầu tiên của mùa giải nếu tận dụng tốt các cơ hội.

Zirkzee (đỏ, phải) mở tỷ số cho Man Utd, trên sân Old Trafford, Manchester, Anh hôm 30/12. Ảnh: Reuters

Bên cạnh những sự vắng mặt của Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo trên hàng công, Mason Mount cũng ngồi ngoài vì chấn thương, nên Joshua Zirkzee được xếp đá số 10 lệch phải. Patrick Dorgu được xếp đá tiền đạo phải trận thứ hai liên tiếp. Ở cánh trái, Matheus Cunha chơi năng nổ từ đầu trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Với hàng công chắp vá, Man Utd vẫn sớm dồn ép Wolves - đội từng thua họ 1-4 cũng ở Ngoại hạng Anh cách đây 20 ngày.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi đi, Wolves càng đá càng tự tin, chuyền bóng nhịp nhàng trên phần sân Man Utd và tạo ra sóng gió, khiến HLV Ruben Amorim nhiều lần tức giận ngoài đường biên. Trong thế trận khó khăn, trung vệ trẻ Ayden Heaven tỏa sáng khi cướp bóng từ chân Hwang Hee-chan gần đường biên trái của Wolves rồi lao thẳng vào trung lộ. Bóng đến chân Zirkzee và cú dứt điểm của anh đánh bại Jose Sa nhờ tác động vô tình của Krejci.

Chất lượng tấn công của Man Utd được nâng lên sau đó, với cơ hội đáng chú ý là pha đánh đầu trúng cột dọc của Benjamin Sesko. Tuy nhiên, sự mong manh của chủ nhà lại lộ rõ ở hàng thủ. Heaven bỏ lọt Arokodare trong vòng cấm, để tiền đạo Nigeria đánh đầu chệch cột. Vài phút sau, Senne Lammens phải cứu thua ở cự ly gần trước cú dứt điểm của Hugo Bueno.

Cuối cùng, những nỗ lực của Wolves cũng được đền đáp. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Bueno, bóng bật trúng Zirkzee đầy bất ngờ rồi bay đến cột xa, nơi Krejci dễ dàng đánh đầu ghi bàn, giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với tinh thần hưng phấn.

Cunha (đỏ) không thể ghi bàn trong ngày gặp lại CLB cũ Wolves. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, Amorim chỉ đạo Man Utd tăng tốc, nhưng nhân sự thiếu trầm trọng khiến những cơ hội họ tạo ra không rõ ràng. Wolves mới là đội đến gần bàn thắng hơn khi cú sút của Jhon Arias bị thủ thành Senne Lammens cản phá, sau những giây phút các học trò Rob Edwards gây sức ép. Sau đó, Krejci buộc Lammens đổ người cản phá cú sút chìm, Mosquera băng vào đá bồi nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

Bên kia chiến tuyến, sau siêu phẩm ở trận gặp Newcastle cách đây ít ngày, Dorgu tưởng như mang về bàn thắng ở phút 89 nhưng pha dứt điểm thành bàn của anh bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Wolves nhờ đó ngắt được mạch 11 trận thua liên tiếp.

Không thể giành trọn ba điểm trước một đối thủ gần như chắc chắn xuống hạng, Man Utd lỡ cơ hội vào top 5. Thầy trò Amorim có cùng 30 điểm với Chelsea nhưng xếp thứ sáu vì kém chỉ số phụ. Họ đã kém đỉnh bảng Arsenal đến 15 điểm và kém top 4 hai điểm. Trận tới, ngày 4/1, Man Utd sẽ làm khách trên sân Leeds.

Vy Anh