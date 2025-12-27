Man Utd thắng Newcastle nhờ siêu phẩm của Dorgu

Hậu vệ Patrick Dorgu vô-lê ghi bàn giúp Man Utd thắng đội khách Newcastle 1-0 ở trận sớm vòng 18 Ngoại hạng Anh.

*Tiếp tục cập nhật

Sau 37 trận tịt ngòi, Dorgu cuối cùng cũng ghi được bàn thắng đầu tiên cho Man Utd.

Cú sút mở tỷ số của Dorgu. Ảnh: AP

Hiệp một tại Old Trafford diễn ra với nhịp độ cao và thế trận cởi mở. Man Utd bất ngờ dùng hệ thống bốn hậu vệ hiếm thấy dưới thời Ruben Amorim. Luke Shaw đá cánh trái, Diogo Dalot bên phải, còn Lisandro Martinez và Ayden Heaven chơi trung vệ. Điều này giúp Dorgu được đẩy lên đá tiền vệ phải.

Ngay phút thứ ba, Casemiro bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đánh đầu vọt xà từ cự ly gần, sau quả phạt góc của Mason Mount. Sau đó, Newcastle dần kiểm soát thế trận, có thời điểm giữ bóng hơn 60% thời lượng và liên tục gây sức ép bằng những quả tạt từ hai cánh. Phút 13, Bruno Guimaraes đánh đầu cận thành buộc thủ môn Senne Lammens phải phản xạ cứu thua, trước khi Casemiro phá bóng giải nguy.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 24 bằng một bàn thắng đẹp mắt. Từ quả ném biên của Diogo Dalot, tiền đạo Nick Woltemade đánh đầu phá bóng không dứt khoát, để Dorgu chạy tới một chạm từ cự ly khoảng 15 m, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp, khuất phục thủ thành Aaron Ramsdale.

Bàn thắng đầu tiên của Dorgu cho Man Utd lập tức làm bùng nổ khán đài. Không chỉ ghi bàn, Dorgu còn tạo ra vài cơ hội cho Matheus Cunha và Benjamin Sesko, hay tình huống xoạc bóng ngăn chặn Lewis Hall. Sau tình huống phòng ngự này, Dorgu được Casemiro khen ngợi khiến anh mỉm cười.

Có thế trận tốt trong hiệp một, nhưng Man Utd chịu nhiều sức ép trong hiệp hai sau khi Mount rời sân nhường vị trí cho tiền vệ 18 tuổi Jack Fletcher - con trai của cựu cầu thủ Darren Fletcher. HLV Amorim cũng chuyển hệ thống về năm hậu vệ thường thấy, để đội nhà chơi như "dựng xe bus" trước cầu môn.

Dù vậy, "Quỷ Đỏ" vẫn có cơ hội tốt từ sai lầm của cầu thủ Newcastle. Tiền đạo Benjamin Sesko thoát xuống đối mặt, nhưng cú sút của anh dội xà ngang. Sau đó ít phút, tới lượt xà ngang của Man Utd rung lên sau cú nã đại bác của hậu vệ Lewis Hall.

Hoàng An