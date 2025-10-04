Amorim: 'Man Utd thua không phải vì sơ đồ 3 hậu vệ'

AnhHLV Ruben Amorim đáp trả các cựu danh thủ Wayne Rooney và Gary Neville, khẳng định hệ thống chiến thuật của ông không phải lý do khiến Man Utd khởi đầu thất vọng.

Amorim đang chịu nhiều sức ép do thành tích bết bát của Man Utd. Mùa này, "Quỷ đỏ" mới có 7 điểm sau 6 trận, xếp thứ 14 Ngoại hạng Anh và sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn. Mùa trước, họ đạt số điểm thấp nhất lịch sử CLB ở Ngoại hạng Anh (42 điểm) và cũng thua nhiều trận nhất (15 trận). Dưới thời Amorim, Man Utd chỉ thắng 9 trong 33 trận tại Ngoại hạng Anh, thậm chí chưa từng thắng hai trận liên tiếp tại giải.

Không chỉ kết quả, lối chơi của Man Utd cũng bị đặt dấu hỏi. Gary Neville chê Amorim bảo thủ khi trung thành với hệ thống ba trung vệ, còn Rooney tuyên bố không tin nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể xoay chuyển mùa giải.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd thua Brentford 1-3 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo trước trận gặp tân binh Sunderland ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Amorim được hỏi về những phát biểu này. "Đó là điều bình thường, vì kết quả không tốt nên những lời chê trách là dễ hiểu", ông đáp. "Nếu một sơ đồ không hiệu quả, thì nó sẽ không bao giờ hiệu quả. Nhưng chúng tôi đã thắng với cách chơi đó, cũng như thua trong một số trận. Thua Arsenal hay Man City, không thể nói ngay rằng lỗi do hệ thống. Chúng tôi thủng lưới từ những tình huống cụ thể, không liên quan đến sơ đồ".

Trái ngược Man Utd, CLB vừa thăng hạng Sunderland đang bay cao khi đứng thứ 5 với 11 điểm. "Sunderland đang chơi rất tốt và chắc chắn sẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn", Amorim bày tỏ. "Đây sẽ là trận đấu đầy áp lực, nhưng chúng tôi phải quen với điều đó và chứng minh mình có thể chơi tốt trong hoàn cảnh này".

HLV 40 tuổi nhấn mạnh tính ổn định sẽ quyết định thành công của Man Utd. "Chúng tôi đã nói về sự ổn định nhiều lần", ông nói. "Trong sáu trận vừa qua, đội không phải lúc nào cũng duy trì cùng một mức độ tập trung và nỗ lực. Khi tìm được sự cân bằng và thi đấu với cường độ tối đa ở mọi trận, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn".

Man Utd nhận tin vui khi Casemiro và Amad Diallo sẽ tái xuất trong trận gặp Sunderland. Casemiro hoàn tất án treo giò một trận, còn Diallo trở lại sau khi được CLB cho nghỉ để giải quyết chuyện gia đình. "Họ rất quan trọng", Amorim nói, đề cao kinh nghiệm của Casemiro và khả năng đi bóng tạo đột biến của Diallo.

Cuối buổi họp báo, khi được hỏi liệu ông có thông điệp nào để trấn an người hâm mộ, Amorim trả lời: "Giờ không phải lúc để nói, mà là để chứng minh. Tôi đã xem lại các trận từ đầu mùa và nhận thấy mỗi trận đấu đều khác biệt. Một số vấn đề không liên quan đến vị trí hay cách triển khai bóng, mà là những yếu tố khác. Chúng tôi thể hiện được điều đó ở vài trận, nhưng lại thiếu trong những trận khác".

